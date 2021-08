Le OnePlus Nord 2 est le meilleur en photo de sa catégorie, selon DxOmark

Le OnePlus Nord a réussi haut la main les tests de DxOmark. Avec un score total de 116 points, il dispose de meilleures performances photo des smartphones dans sa gamme de prix. On note toutefois une grosse déception au niveau du zoom, qui est loin de remplir toutes ses promesses.

Le OnePlus Nord 2 ne laisse pas indifférent. Lors de notre test, nous avons été conquis par son superbe design, sa très bonne autonomie et sa surcouche impeccable. Même au niveau de la photo, pourtant grande bête noire de la firme chinoise, le smartphone parvient à faire bien mieux que ses prédécesseurs, bien qu’il pourrait encore s’améliorer. Reste que le constructeur a fait des efforts en la matière, ce qui n’est pas passé inaperçu chez les experts de DxOmark.

En effet, les analystes lui attribuent le score total de 116 points, ce qui en fait le meilleur smartphone en photo dans sa gamme de prix. En outre, il se démarque surtout dans la prise de vue, puisqu’il obtient la note de 125, la plus élevée des 3 catégories de test. DxOmark souligne les bonnes balances de couleur et la qualité générale des textures, même en basse lumière. Le mode portrait est également précis, ne dénaturant pas le sujet lorsque le bokeh est appliqué.

Le OnePlus Nord 2 est très bon en photo, mais son zoom est décevant

En vidéo et en zoom, c’est une autre affaire. Pour la vidéo, le OnePlus Nord 2 obtient 105 points. Un résultat un peu moins bon qu’en photo donc, mais qui reste très acceptable. Les contrastes, le bruit et l’autofocus sont ce qui fait défaut au smartphone, et ce, notamment lorsqu’il utilise le zoom optique. C’est bien là le véritable talon d’Achille de l’appareil, dégradant instantanément les clichés capturés.

À cause des problèmes de perte de détails et de mise au point, DxOmark ne lui accorde que la note de 43 points, ce qui fait baisser sa moyenne générale. Il semblerait donc que OnePlus a encore de gros progrès à faire pour proposer un système photo à la hauteur de ce qui se fait actuellement sur le marché. La dernière mise à jour semble aller dans ce sens.

