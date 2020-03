OnePlus 8 Pro : voici la fiche technique du quadruple capteur photo

Le OnePlus 8 Pro est équipé d’un quadruple capteur photo au dos. Ishan Agarwal, jeune leaker indien, vient de révéler la fiche technique complète de cet appareil photo de haut vol. D’après lui, le smartphone profite de deux capteurs photo de 48 mégapixels conçus par Sony.

En partenariat avec le site indien PriceBaba, Ishan Agarwal a mis en ligne la fiche technique du quadruple capteur photo du OnePlus 8 Pro. Pour rappel, ce quadruple capteur est déjà apparu à de multiples reprises dans des photos volées, et plus dernièrement, sur les premières images officielles du OnePlus 8 Pro.

2 capteurs Sony de 48 mégapixels pour le OnePlus 8 Pro

D’après l’informateur, l’appareil photo du OnePlus 8 Pro se compose d’abord de deux modules conçus par Sony. Le capteur principal est un Sony IMX689 (f / 1.78) de 48 mégapixels. Ce capteur équipe déjà le Find X2 Pro d’Oppo. Ce module principal est accompagné d’un second capteur développé par Sony, le IMX586 de 48 mégapixels (f/2.2).

Il s’agit du module principal des OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro. Là encore, on retrouve ce capteur sur le dernier fleuron d’Oppo, une firme cousine de OnePlus. Les deux constructeurs ont en effet partie de BBK Electronics Corporation, une multinationale chinoise. Ce n’est pas une surprise si les smartphones de deux marques partagent certaines similarités. OnePlus mise sur une variante avec objectif ultra grand-angle du IMX586. Ce module dispose d’un champ de vision de 120 degrés.

Pour accompagner les deux capteurs de Sony, OnePlus intègre aussi un téléobjectif 8MP (f / 2,44). Ce module est équipé d’un zoom optique 3x et d’un zoom numérique 30x. Enfin, la firme ponctue le set up d’un capteur de 5 mégapixels. D’après Ishan Agarwal, OnePlus a mis au point un nouveau mode portrait de nuit. Côté vidéo, la firme a aussi développé de nouveaux effets (dont une option 3-HDR) et a amélioré la stabilisation de l’image.

Avec ce nouveau quadruple capteur, OnePlus cherche à concurrencer des acteurs de premier plan comme Huawei et Samsung sur le terrain de la photographie. Jusqu’ici, OnePlus est en effet toujours resté un peu en retrait dans ce domaine. La donne va-t-elle changer cette année ? On attend votre avis dans les commentaires. Pour rappel, OnePlus présenterait les OnePlus 8 le 15 avril 2020.

Source : PriceBaba