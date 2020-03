OnePlus 8 Pro : voici enfin la première image officielle

Le OnePlus 8 Pro apparaît pour la première fois dans une image officielle. Quelques semaines avant le lancement, OnLeaks a en effet mis en ligne le premier rendu presse en HD du smartphone. Cette énième fuite confirme une nouvelle fois le design du flagship. Au menu de cette cuvée 2020 : un écran AMOLED troué, un quadruple capteur photo proéminent et de fines bordures.

En partenariat avec iGeeksBlog, OnLeaks a dévoilé la première image presse officielle montrant le OnePlus 8 Pro. Jusqu’ici, nous devions en effet encore nous contenter de photos volées, de rendus en fuite ou d’images concept.

Écran troué et bloc photo proéminent pour le OnePlus 8 Pro

Comme prévu, OnePlus a décidé de remiser le tiroir photo escamotable au placard. Cette année, la marque chinoise mise sur un écran troué. Le poinçon est placé dans le coin gauche de la dalle. Sans surprises, les bords sont très incurvés. Au dos, on aperçoit un quadruple capteur photo agencé à verticale, à la manière du triple module des OnePlus 7T Pro. OnePlus place le quatrième capteur juste au dessus du flash LED, à part du reste du set up.On remarquera que l’appareil photo dépasse largement de la structure du smartphone.

Dans la foulée, OnLeaks revient rapidement sur la fiche technique du smartphone. Comme l’a annoncé Ishan Agarwal, un autre leaker réputé, le OnePlus 8 Pro est recouvert d’un écran AMOLED de 6.78 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil photo au dos est composé de deux modules de 48 mégapixels, d’un capteur 8 mégapixels et d’un module de 5 mégapixels à côté. Dans le poinçon, on trouve un capteur selfie de 16 mégapixels. L’autonomie est confiée à une batterie de 4510 mAh compatible avec la recharge rapide 30W (Warp Charge) et la recharge sans fil.

Pour rappel, OnePlus devrait présenter les OnePlus 8 dès le 15 avril 2020. La variante abordable, le OnePlus 8 Lite, ne sortirait par contre que plusieurs mois plus tard. Que pensez-vous de cette nouvelle génération ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : iGeeksBlog