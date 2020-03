OnePlus 8 et 8 Pro : présentation le 15 avril 2020

Les OnePlus 8 seraient présentés dès le 15 avril 2020, révèle un leaker réputé. Comme annoncé, OnePlus a décidé d’avancer la date de présentation de sa nouvelle gamme de smartphones malgré l’épidémie de coronavirus. Au dernières nouvelles, la firme chinoise attendrait par contre jusqu’en juillet pour annoncer le OnePlus 8 Lite, la déclinaison plus abordable.

D’après Max.J, un jeune informateur allemand réputé, OnePlus aurait décidé de présenter les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro le 15 avril 2020, probablement lors d’une conférence en ligne. La date coïncide avec les précédentes informations relayées par Ishan Agarwal, jeune leaker indien réputé, et TechRadar India.

Le constructeur chinois aurait donc décidé de bousculer son calendrier de sortie habituel cette année. En règle générale, OnePlus dévoile sa nouvelle gamme de flagships entre le milieu du mois de mai et la fin juin. L’an dernier, le constructeur a notamment présenté les OnePlus 7 lors d’une conférence le 14 mai. D’année en année, OnePlus lance ses nouveaux smartphones de plus en plus tôt.

Pas de OnePlus 8 Lite avant le mois de juillet 2020

Le rapport de Max.J est corroboré par nos confrères de Winfuture. De son côté, le média allemand affirme que OnePlus a par contre décidé de décaler l’arrivée du OnePlus 8 Lite, le modèle pas cher. Comme le soulignait récemment Ishan Agarwal, le OnePlus 8 Lite ne sortirait pas avant le mois de juillet 2020. OnePlus aurait rencontré de gros problèmes avec la production du smartphone suite aux mesures sanitaires prises par la Chine pour endiguer l’épidémie de coronavirus.

En parallèle, un rendu conçu par un fabricant de coques est apparu sur le site de SlashLeaks. L’image en fuite (visible ci-dessus) montrerait visiblement le OnePlus 8 standard. On y retrouve un triple capteur photo vertical à la place de l’appareil photo arrondi du OnePlus 7T.On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

