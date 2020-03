OnePlus 8 Lite : la variante pas chère s’appellerait en fait OnePlus Z

Le OnePlus 8 Lite, la variante la moins chère de la gamme, s’appellerait finalement OnePlus Z, révèle une fuite. Ce nouveau smartphone milieu de gamme prendrait en fait la suite du OnePlus X, dont le lancement a été un véritable flop en 2015.

D’après Max Weinbach, un informateur réputé, OnePlus a décidé de rebaptiser le OnePlus 8 Lite en OnePlus X. Comme prévu, cette troisième édition vient compléter la gamme des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Orientée milieu gamme, la variante serait recouverte d’un écran OLED 90 Hz troué de 6,4 pouces, équipée d’un triple capteur photo au dos et alimenté par le SoC Mediatek Dimensity 1000 couplé à 8 Go de RAM et une batterie de 4000 mAh.

Lire également : OnePlus 8 Lite – des rendus nous dévoilent presque tout du milieu de gamme

OnePlus prépare finalement un successeur au OnePlus X

Toujours d’après les informations obtenues par Max Weinbach, OnePlus aurait décidé de présenter le OnePlus Z comme le digne successeur du OnePlus X sorti en 2015. Avec le OnePlus X, la jeune marque chinoise avait tenté de se faire une place sur le marché du milieu de gamme. Malgré sa fiche technique impressionnante, son design réussi, et son prix de départ de 269 euros, le smartphone n’a pas rencontré le succès. Pire : il a été boudé par les fans de la marque.

Suite à cet échec cuisant, OnePlus a tiré une croix sur le milieu de gamme pendant plusieurs années. Depuis, le constructeur chinois s’est concentré sur le développement de véritables flagship killer, comme le OnePlus 7T Pro ou les OnePlus 6.

Néanmoins, avec le OnePlus 8 Lite/Z en approche, OnePlus a apparemment décidé de retenter sa chance et de conquérir ce segment de marché. Aux dernières nouvelles, la variante est tarifée autour des 450€, à peine moins chère que la déclinaison standard. Avec la diversification de la gamme, on peut s’attendre à ce que le prix du OnePlus 8 Pro, le fleuron de cette génération, s’envole au delà des 600 euros. Une stratégie similaire à celle de Xiaomi avec les Mi 10, Mi 10 Pro et Mi 10 Lite.

Quoi qu’il en soit, la sortie du OnePlus Z n’aurait pas lieu avant le mois de juillet 2020. Que pensez-vous du retour de OnePlus sur le milieu de gamme ? Le OnePlus Z peut-il connaître le succès ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.