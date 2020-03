OnePlus 8 Pro : de nouvelles photos volées confirment le quadruple capteur photo

Le OnePlus 8 Pro continue de se dévoiler sur la toile. Quelques semaines avant sa date de présentation supposée, une nouvelle poignée de photos volées sont apparues en ligne. On y aperçoit l’écran troué cerclé par des bordures très fines et un quadruple capteur photo vertical au dos.

Ce 22 mars 2020, le site PC-Tablet a mis en ligne deux nouvelles photos volées présentant le design du OnePlus 8 Pro. Cette énième fuite confirme la plupart des précédentes images apparues en ligne ces dernières semaines ainsi que les rendus conçus par OnLeaks en octobre dernier.

Lire également : le OnePlus 8 Pro est moins performant que le Galaxy S20 et le Xiaomi Mi 10 d’après ce Benchmark

L’écran troué du OnePlus 8 Pro se confirme une nouvelle fois

Comme prévu, le flagship est recouvert d’un écran troué qui rappelle les Galaxy S10. La cavité, destinée à loger la caméra selfie, est placée dans le coin gauche de la dalle AMOLED. Du reste, l’écran est légèrement incurvé et entouré de fines bordures. Comme toujours, on remarquera que la bordure inférieure, le fameux menton, est plus épaisse.

Au dos, on distingue un appareil photo vertical ressemblant à celui des OnePlus 7T Pro de l’an dernier. Dans cette colonne verticale, OnePlus a placé trois capteurs. Sur la gauche, on aperçoit un quatrième capteur photo. Aux dernières nouvelles, il s’agirait d’un module ToF (Time of Flight) dédié à capturer la profondeur de champ.

Comme prévu, le smartphone profite donc d’un quadruple capteur photo. On avait déjà pu deviner ce quatrième capteur dans une photo volée récente avec Robert Downey Jr en vedette. Ce n’est donc pas une surprise. Enfin, un notera le retour du coloris gris. Pour rappel, OnePlus aurait décidé de présenter les OnePlus 8 dès le 15 avril 2020.Que pensez-vous du design du smartphone ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : PC-Tablet