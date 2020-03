Oppo présente les Find X2 et X2 Pro, les ultimes rivaux des Galaxy S20

Oppo vient de lever le voile sur les Find X2 et X2 Pro. Orientés haut de gamme, les deux smartphones se distinguent grâce à leur écran AMOLED 120 Hz, une recharge rapide 65W et un appareil photo de 48 mégapixels. Fiche technique complète, prix, date de sortie…On vous dit tout sur les nouveaux fleurons d’Oppo.

Ce vendredi 6 mars 2020, Oppo a finalement dévoilé les Find X2 lors d’une conférence en ligne. Suite à l’annulation du MWC 2020, la marque chinoise avait été contrainte de reporter la présentation de ses nouveaux flagships à une date ultérieure.

📱Quelle fiche technique pour les Find X2 et X2 Pro ?

Le Find X2 Pro est recouvert d’un écran AMOLED 120 Hz avec « une fréquence d’échantillonnage de 240 Hz » de 6,7 pouces troué et cerclé de bords incurvés. « L’image n’a jamais été aussi fluide et le toucher aussi réactif sur un smartphone » affirme Oppo.Sans surprise, la dalle est protégée par une protection Gorilla Glass 6 de Corning. Dans le trou dans l’écran, Oppo a placé un capteur selfie de 32 mégapixels.

Le smartphone est alimenté par le SoC Snapdragon 865 couplé à 12 Go de RAM. Compatible avec la 5G et avec le Wi-Fi 6, le Find X2 Pro dispose aussi de 512 Go de stockage interne. Enfin, l’autonomie est confiée à une batterie de 4,260 mAh compatible avec la Super VOOC 65W, la recharge rapide la plus efficace du marché. Oppo promet une recharge complète en seulement 38 minutes.

En fin d’année 2019, le Oppo Reno Ace était le premier appareil de la marque à être équipé de cette charge rapide.« La charge rapide de OPPO est non seulement rapide mais compte également parmi les plus sûres du marché avec une excellente maîtrise de la chauffe. L’utilisateur peut donc jouer et charger son smartphone simultanément en toute sécurité » assure la marque.

Côté photographie, Oppo a mis le paquet. Le Find X2 Pro est équipé d’un triple capteur composé d’un capteur photo Sony IMX689 de 48 mégapixels, d’un second module 48 mégapixels (le IMX586 de Sony), et d’un troisième module de 13 mégapixels. Le smartphone profite d’un zoom optique 5x et d’un zoom numérique 60x.

Sans surprise, le Find X2 standard fait l’impasse sur certaines fonctionnalités de la variante Pro. Le smartphone doit en effet se contenter d’une batterie de 4200 mAh et de 256 Go de stockage. C’est surtout sur le terrain de la photographie que les deux variantes se différencient. Le Find X2 se contente d’un triple capteur photo composé d’un module 48 mégapixels, d’un capteur 12 mégapixels et d’un module 13 mégapixels. De plus, il compose avec un zoom optique 3x et un zoom numérique 20x.

💰Quelle date de sortie et quel prix ?

Oppo va commercialiser le Oppo Find X2 standard au prix de 999 euros en Europe. La variante est proposée dans les coloris noir et bleu. De son côté, le prix du Find X2 Pro est de 1199 euros sur le marché européen. L’édition Pro est disponible en céramique noir et en cuir vegan orange.Avec cette grille tarifaire, Oppo concurrence directement Samsung et ses Galaxy S20 sur le segment du haut de gamme.

Les deux smartphones débarqueront sur le marché au début du mois de mai 2020. Seule la variante Pro sera disponible en France. La déclinaison standard ne sera pas commercialisée sur le marché français. Les acheteurs pourront se procurer le Find X2 Pro chez Orange, SFR, Bouygues, Boulanger et la Fnac/Darty. Que pensez-vous de cette nouvelle génération de smartphones Oppo ? On attend votre avis dans les commentaires.