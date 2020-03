OnePlus 8 : des images officielles dévoilent de nouveaux coloris

Le OnePlus 8 apparaît à nouveau sur la toile. Quelques semaines avant le lancement, une nouvelle poignée d’images officielles a été mise en ligne sur le site de Winfuture. On y découvre de nouveaux coloris inédits, dont un dégradé qui va du violet à l’orange clair. Découvrez ces nouvelles images presse ci-dessous.

Ce dimanche 29 mars 2020, Roland Quandt, journaliste chez WinFuture, a publié de nouvelles images officielles du OnePlus 8 standard. Cette nouvelle fuite confirme le design du smartphone et corrobore les photos volées apparues sur la toile.

Découvrez les 3 nouveaux coloris du OnePlus 8

Sans surprise, OnePlus troque le capteur selfie escamotable des OnePlus 7 Pro, et l’encoche des OnePlus 7T, pour un écran troué aux bords incurvés. La dalle est cerclée de fines bordures. Néanmoins, la bordure inférieure, le fameux menton, est comme toujours plus épaisse. Au dos, la marque chinoise a remplacé l’appareil photo arrondi des OnePlus 7T par un set up vertical plus classique, plus similaire à celui du OnePlus 8 Pro.

Surtout, les images publiées lèvent le voile sur 3 nouveaux coloris inédits chez OnePlus. On notera d’abord le coloris Interstellar Glow, un élégant dégradé qui va du violet à l’orange clair. Ce look rappelle notamment les coloris utilisés par Huawei sur la gamme des P20. On découvre aussi un nouveau coloris intitulé Glacial Green, un vert émeraude classique. Enfin, on aperçoit un OnePlus 8 tout de noir brillant baptisé Onyx Black.

Aux dernières nouvelles, OnePlus présenterait les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro dès le 15 avril 2020. De son côté, le OnePlus 8 Lite ne sortirait pas avant le mois de juillet 2020. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur ces nouveaux coloris dans les commentaires ci-dessous.

