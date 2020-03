OnePlus 8 Lite : sa sortie serait calée en juillet et se déclinerait en deux configurations

En plus d’une version classique et d’une version Pro, OnePlus aurait planifié le lancement de son modèle milieu de gamme appelé OnePlus 8 Lite au mois de juillet. Cette information est révélée par une fuite qui en dévoile également les principales caractéristiques techniques, dont les volumes de RAM et de stockage.

Plus le temps passe, plus le nombre de smartphones présentés par OnePlus augmente. D’une réalisation la première année, OnePlus est rapidement monté à deux pour y rester plusieurs années. En 2019, nouvelle étape : le OnePlus 7 a non seulement été décliné en version T comme ses deux prédécesseurs, mais ces deux moutures se sont dédoublées avec des versions « Pro ». Quatre téléphones ont donc été lancés par OnePlus l’année dernière. Et cette année ? La start-up de Carl Pei semble avoir pris la décision d’augmenter encore le nombre de modèles.

En effet, plusieurs rumeurs affirment que OnePlus dévoilerait au mois d’avril trois modèles sur la première partie de l’année : le OnePlus 8, le OnePlus 8 Pro et le OnePlus 8 Lite. Ce dernier, attendu sous la barre des 500 euros pour aller grappiller quelques parts de marché à Oppo, Xiaomi, Honor et même Samsung, ne sortirait cependant pas en même temps que ses grands frères. En effet, selon Ishan Agarwal, leaker indien actif sur Twitter, le téléphone n’arriverait sur les étals des boutiques qu’au mois de juillet.

Ecran avec poinçon, triple capteur photo, deux configurations

Nous apprenons également plusieurs informations sur la fiche technique du téléphone. D’abord, le leaker évoque une dalle dotée d’un poinçon pour le capteur selfie et d’un taux de rafraichissement de 90 Hz, deux caractéristiques déjà croisées dans la série OnePlus 7. Rappelons que des rumeurs précédentes affirment que le OnePlus 8 Lite serait doté d’un écran de 6,4 pouces Full HD+. Une autre source, 91Mobiles, apporte aussi quelques précisions supplémentaires à propos de la fiche technique.

Selon ce dernier, le OnePlus 8 Lite serait bien équipé d’un chipset MediaTek. Et plus précisément du Dimensity 1000, un composant octo-core avec GPU ARM Mali-G77 et un modem compatible 5G (fréquence inférieure à 6 GHz). Le site indien affirme que le OnePlus 8 Lite se déclinerait en deux configurations : 6 Go de RAM et 128 Go de stockage d’une part et 8 Go de RAM et 256 Go de stockage d’autre part. Il n’y aura certainement pas de lecteur de carte microSDXC, comme toujours. Le OnePlus 8 Lite serait également équipé d’une batterie de 4000 mAh compatible charge rapide, d’au moins trois capteurs photo 48+16+12 mégapixels et d’un lecteur d’empreinte digitale intégré à la dalle tactile. Le tout serait rangé dans un châssis premium en verre et en métal.

