OnePlus 8 Pro : charge sans fil 30W et recharge inversée, ça se confirme !

Le OnePlus 8 Pro serait compatible avec la recharge sans fil de 30 watts, révèle un informateur réputé. D’après la fuite, le smartphone serait aussi équipé de la recharge sans fil inversée. Dans la foulée, le leaker a aussi évoqué la date de sortie du OnePlus 8 Lite, l’édition abordable de la gamme. On fait le point.

En partenariat avec le site 91Mobiles, Ishan Agarwal, jeune leaker indien, a levé le voile sur plusieurs points clés de la fiche technique des OnePlus 8 Pro. Selon les informations obtenues par l’informateur, le smartphone serait compatible avec la charge par induction de 30 watts. Actuellement, la plupart des smartphones ne dépassent pas les 15W. Il y a quelques mois, Xiaomi a néanmoins dévoilé le Mi 9 Pro 5G, un smartphone compatible avec la charge sans fil 30W.

Ce n’est pas tout. Le OnePlus 8 Pro serait aussi compatible avec la recharge sans fil inversée, comme les derniers smartphones de Samsung, les Galaxy S20, S10 ou encore les Note 10, et les flagships de Huawei. Cette technologie permettra de recharger un autre smartphone ou une paire d’écouteurs en les déposant sur le dos en verre du OnePlus 8 Pro.

Dans un autre rapport, Ishan Agarwal dévoile aussi une partie de la fiche technique du OnePlus 8 Lite, la variante milieu de gamme. Malgré son positionnement, le téléphone serait sublimé d’un écran 90 Hz, comme ses grands frères. Par contre, il serait alimenté par le SoC Dimensity 1000 de Mediatek à la place du SoC Snapdragon 865 de Qualcomm.

Toujours selon Agarwal, OnePlus aurait décidé de différer la sortie du OnePlus 8 Lite sur le marché jusqu’au mois de juillet 2020. La variante serait vendue à un prix départ avoisinant les 460 euros. Pour rappel, le lancement des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro serait quant à lui prévu dans le courant du mois d’avril prochain. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Coming to the higher end OnePlus 8 and 8 Pro, well, you know already that they will be getting 120hz Punch Hole Display. The 8 Pro will feature Dual 5G support for sure and will also get 30W Reverse Wireless Charging Support. Yes, both normal and Reverse.https://t.co/Kv7jtVuYO7

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 4, 2020