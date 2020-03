OnePlus 8 et 8 Pro : découvrez sa fiche technique avant l’heure

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro se dévoilent avant l’heure. Quelques semaines avant la présentation officielle, Ishan Agarwal, un informateur indien réputé, a mis en ligne les caractéristiques complètes des deux smartphones. On fait le point sur les dernières informations disponibles.

Ce 25 mars 2020, Ishan Agarwal, célèbre leaker indien, a dévoilé la fiche technique complète des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sur son compte Twitter. La fuite confirme les précédentes informations apparues sur la toile au cours des derniers mois.

Écran 120 Hz, recharge sans fil et quadruple capteur photo 48 MP

Sans surprise, le OnePlus 8 Pro est recouvert d’un écran AMOLED de 6,78 pouces QHD+. Cette fois, OnePlus mise sur une fréquence de rafraichissement de 120 Hz, comme Samsung avec les Galaxy S20. Le flagship est alimenté par le SoC Snapdragon 865 couplé à 8 ou 12 Go de mémoire vive. Côté stockage interne, la marque propose 128 ou 256 Go.

L’autonomie est confiée à une batterie de 4510 mAh compatible avec la recharge rapide Warp Charge 30 T (30W), la recharge sans fil 30W et la recharge sans fil inversée. C’est la première fois qu’un téléphone estampillé OnePlus est compatible avec la recharge par induction. Côté photographie, OnePlus intègre un quadruple capteur photo composé de deux modules de 48 MP, d’un capteur 8 MP et d’un dernier module de 5 MP. Ce quadruple capteur est déjà apparu dans des photos volées du OnePlus 8 Pro. Dans la cavité dans l’écran, on trouve un capteur selfie de 16 MP. Enfin, le smartphone est certifié IP68. Là aussi, c’est une première pour OnePlus.

De son côté, le OnePlus 8 standard doit se contenter d’un écran 90 Hz de 6,55 pouces, d’un triple capteur photo (48 MP + 16 MP + 8 MP) et d’une batterie de 4300 mAh. Il fait l’impasse sur la recharge sans fil et sur la certification IP 68. L’édition de base s’annonce donc très proche des OnePlus 7T Pro sortis l’an dernier. On rappellera que les deux modèles sont compatibles avec le réseau 5G.

Pour rappel, OnePlus devrait présenter les OnePlus 8 dès le 15 avril 2020. On s’attend à ce que la marque se contente d’une conférence en ligne vu la crise sanitaire actuelle. On vous en dit plus dès que possible.