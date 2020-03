OnePlus 8 series : le patron de la marque confirme que les prix vont encore augmenter

Accordant une interview à nos confrères américains de CNET, Pete Lau, le PDG de OnePlus confirme que tous les futurs smartphones de la marque seront compatibles 5G. Inévitablement, l’implémentation de cette technologie aura une incidence sur le prix. La série OnePlus 8 sera donc plus chère que la précédente.

Depuis plusieurs mois, les détails se multiplient à propos des prochains smartphones de la marque OnePlus. Des détails parfois officiels, comme le fait que le OnePlus 8 sera certifié IP68 comme nombre de smartphones haut de gamme (Galaxy S20, Find X2 Pro, etc.). Et d’autres informations moins officielles, comme le nombre de modèles attendus (trois, dont une version Lite), les chipsets intégrés (Snapdragon 865 et Dimensity 1000 selon les modèles), la puissance de la batterie du modèle intermédiaire (4000 mAh), la charge rapide sans fil et la charge inversée, etc.

Les détails se multipliant et la sortie approchant, les dirigeants de la marque n’hésitent plus à évoquer ouvertement la série OnePlus 8 dans les médias ou dans la communication officielle. Cette semaine, nous avons reçu un communiqué de presse de OnePlus confirmant ce qui était évoqué par les rumeurs : toute la série OnePlus 8 sera compatible 5G. Dans ce communiqué, Pete Lau, le PDG et le cofondateur avec Carl Pei de la firme, va même plus loin : à partir de maintenant, tous les smartphones de OnePlus seront compatibles 5G. Voilà un beau teasing.

Une connectivité qui va coûter cher

Vous retrouvez cette même déclaration dans l’interview que Pete Lau a accordé à nos confrères de l’édition américaine de CNET. Il y explique que la 5G est importante pour son entreprise parce qu’il a investi dans cette technologie depuis 2016. Aujourd’hui, le catalogue de OnePlus compte deux modèles compatibles 5G. Le premier est le OnePlus 7 Pro, officialisé au printemps 2019, et le second est le OnePlus 7T Pro McLaren Edition, présenté l’automne dernier. Il y en aura donc bientôt trois autres, si les rumeurs se confirment : le OnePlus 8, le OnePlus 8 Pro et le OnePlus 8 Lite.

Côté prix, le patron de OnePlus ne s’aventure pas à donner quelques détails. Cependant, il offre une indication qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Il avoue en effet que l’intégration de la technologie 5G impliquera une nouvelle augmentation tarifaire : « Les coûts ont augmenté en comparaison des produits 4G ». Cela veut dire que les OnePlus 8 coûteront plus cher que les OnePlus 7 (voire les OnePlus 7T). Petit rappel des tarifs (sur la boutique française) des derniers modèles vendus par la marque. Le OnePlus 7 est actuellement vendu à partir de 559 euros, le OnePlus 7 Pro à partir de 709 euros, le OnePlus 7T à partir de 599 euros, le OnePlus 7T Pro à partir de 759 euros et le OnePlus 7T Pro McLaren Edition à 859 euros.