Le OnePlus 8T sera le premier smartphone lancé sous Android 11

OnePlus annonce sur Twitter que le OnePlus 8T sera lancé avec Oxygen 11. Cette version de la ROM du constructeur est basée sur Android 11. Le OnePlus 8T devrait donc être le premier smartphone à bénéficier d’Android 11, pratiquement en même temps que les nouveaux terminaux de Google, les Pixel 4a 5G et Pixel 5.

Il est tellement loin le temps où OnePlus n’arrivait pas à mettre à jour ses terminaux avec les dernières versions d’Android. Rappelez-vous, la campagne de migration du OnePlus One, sorti sous CyanogenOS, a été une vraie catastrophe, pour les utilisateurs et la marque. Ce fut certainement l’un des points qui a mené OnePlus à abandonner plus rapidement que prévu Cyanogen et à créer sa propre ROM, OxygenOS.

Profitant des développements de Google sur le noyau Android destinés à faciliter la mise à jour du système d’exploitation, OnePlus est devenu l’une des marques les plus rapides à intégrer les nouvelles versions d’Android dans son parc. Et elle devient même la plus rapide à utiliser cette nouvelle version pour ses nouveaux smartphones. La preuve en est : le OnePlus 8T, qui sera présenté dans deux semaines, sortira sous Android 11.

OnePlus 8T livré sous OxygenOS 11, donc sous Android 11

L’information est officielle. La marque a en effet posté sur Twitter un teaser (que vous pouvez retrouver ci-dessous) confirmant que le OnePlus 8T embarquera dès son lancement OxygenOS 11. Rappelons que cette version de la ROM se base sur Android 11 et incorpore donc tous les changements apportés par Google à son OS, sans oublier toutes les customisations intégrées par la marque. Rappelons que la beta d’OxygenOS 11 tourne actuellement sur les OnePlus 8 et 8 Pro. Ils seront certainement les premiers à bénéficier d’une mise à jour.

Le OnePlus 8T sera donc le premier smartphone de OnePlus à bénéficier d’Android 11. Et il sera certainement aussi le premier smartphone toutes marques confondues, même Google. Et ce même si les Pixel 4a 5G et Pixel 5, qui devraient être les premiers smartphones officialisés sous Android 11, seront présentés dès ce soir. Selon les rumeurs, la firme de Mountain View aurait décidé de reporter la sortie commerciale de ces deux téléphones au 16 octobre (avec un début des précommandes le 8 octobre). Soit pratiquement en même temps que le OnePlus 8T. Son officialisation est programmée le 14 octobre et la commercialisation devrait démarrer dans la foulée. Cela va donc se jouer à un ou deux jours près.