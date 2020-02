Le OnePlus 7T Pro a été élu meilleur smartphone de 2019 !

Le OnePlus 7T Pro vient d’être élu meilleur smartphone de l’année 2019 ! Malgré l’annulation du MWC 2020, la GSM Association a tenu à décerner son prix annuel au dernier flagship de OnePlus. Un panel d’experts a notamment loué ses performances de haut vol et sa recharge rapide ultra efficace.

La GSM Association, le consortium de 200 constructeurs et opérateurs qui organise le MWC, a élu le OnePlus 7T Pro « meilleur smartphone de 2019 ». En dépit de l’annulation du MWC 2020 à cause de l’épidémie de coronavirus, l’association a dévoilé la liste des fabricants et produits ayant remporté les Global Mobile Awards. Pour rappel, le titre de « meilleur smartphone de l’année » avait été décerné au Huawei Mate 20 Pro l’an dernier.

Une recharge ultra rapide et une excellente interface logicielle à prix réduit

« C’est pratiquement insurpassable du point de vue technologique, avec un processeur de pointe, des temps de charge rapides et un excellent logiciel » annonce la GSM Association sur son site web officiel. Le OnePlus 7T Pro garantit en effet des performances de folie grâce à son processeur Snapdragon 855+ de Qualcomm couplé à 8 ou 12 Go de RAM.

Sans surprise, il se distingue surtout de la concurrence grâce à la Warp Charge 30T, une nouvelle technologie de recharge rapide. En 30 minutes de charge, il est possible de récupérer 65% de batterie. Le panel d’experts de la GSMA évoque aussi la surcouche Android maison de OnePlus, Oxygen OS. Pure et légère, l’interface est très proche d’une version pure d’Android.

« C’est un produit complet à un prix accessible, la marque devrait également être reconnue pour sa stratégie de mise en marché réussie » poursuit la GSM Association. Le OnePlus 7T Pro est en effet sorti au prix de 759 euros, un tarif séduisant par rapport aux smartphones vendus au delà des 1000 euros. Que pensez-vous de l’avis de la GSMA ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : GSM Association