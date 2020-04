OnePlus 8 : 3 mois de stockage Google One gratuit pour tous les acheteurs

OnePlus va offrir 3 mois d’abonnement Google One gratuit aux acheteurs d’un OnePlus 8 et d’un OnePlus 8 Pro, révèle une fuite. Grâce à cette offre, les utilisateurs vont pouvoir stocker des photos et des vidéos en ligne via Google Photos, Google Drive et Gmail. On vous dit tout ce qu’on sait sur l’offre.

D’après les informations obtenues par Evan Blass, un informateur réputé du monde du smartphone, OnePlus a l’intention d’offrir 3 mois de stockage gratuit sur Google One aux acheteurs d’un OnePlus 8 et d’un OnePlus 8 Pro. L’homme joint une image promotionnelle officielle de OnePlus pour prouver ses dires. « Bénéficiez de 3 mois d’abonnement à Google One à l’achat d’un nouvel appareil de la gamme OnePlus 8 » annonce l’affiche promo.

Tout savoir sur l’offre gratuite de Google One

Dans le détail, l’offre devrait donc permettre aux acheteurs de stocker des vidéos, des photos et des documents en ligne gratuitement pendant une période de 3 mois. Cette solution de stockage tout-en-1 combine les données des services comme Google Drive, Gmail ou Google Photos. Ce n’est pas tout. L’abonnement permet aussi de profiter de certaines réductions sur le Google Play Store et d’un support client dédié joignable par e-mail, chat et téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Malheureusement, Evan Blass ne précise pas quel est l’abonnement offert à l’achat d’un OnePlus 8. Google One permet en effet de profiter de 100 Go à 30 To de stockage en ligne. On s’attend à ce que l’abonnement gratuit mis en avant par OnePlus n’offre que 100 Go de stockage en ligne. Ce plan standard est d’habitude proposé au prix de 1,99€/mois.

Pour mémoire, OnePlus lèvera finalement le voile sur les OnePlus 8 ce mardi 14 avril 2020 à 17H. On s’attend à ce que le constructeur chinois divulgue tous les détails concernant l’abonnement à Google One durant la conférence. Que pensez-vous de cette offre spéciale ? On attend votre avis dans les commentaires.