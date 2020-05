OnePlus 8 Pro 5G : son appareil photo voit au travers des objets comme Superman !

Le OnePlus 8 Pro 5G dispose d’un nouveau capteur baptisé « Color Filter ». Or rapidement plusieurs internautes ont découvert qu’il s’agit en réalité d’un capteur infrarouge, et qu’à cause de cela, il peut voir au travers de certain matériaux, et révéler notamment ce qui se cache dans les appareils électroniques, sans les ouvrir !

Pour son dernier OnePlus 8 Pro 5G, le constructeur a opté pour un ensemble de capteurs photo finalement moins standard qu’on n’aurait pu l’imaginer. A côté de deux capteurs 48 Mpx et d’un téléobjectif 8 Mpx, la marque a en effet opté pour un mystérieux capteur « Color Filter » de 5 Mpx.

Le capteur infrarouge du OnePlus 8 Pro 5G voit au travers de certains objets !

Initialement identifié – à tort – comme un capteur de profondeur, le « Color Filter » est en réalité décrit comme suit par la marque :

« Inspiré par les tons de couleurs uniques utilisés par les photographes professionnels, OnePlus utilise de manière innovante un filtre sur le 4e capteur, qui traite la lumière différemment pour générer une image surréaliste avec des tons de couleurs uniques. Le filtre personnalisé transforme la lumière qui passe au travers un spectre unique et inhabituel pour un capteur standard. Les données sont ensuite collectées et traitées pour générer des images qui paraissent plutôt surréalistes ».

En général, ce filtre fait apparaitre sur des photos dans l’ensemble plutôt monochromes, des détails couleur orange-cuivre invisibles en temps normal. Or, des utilisateurs ont vite remarqué que le fameux « spectre de la lumière inhabituel » dont parle OnePlus est en fait le spectre infrarouge. Et qu’à cause de cela, le capteur est capable de voir au travers de certains matériaux. Un peu comme si vous aviez la vision aux rayons X de Superman.

Le twittos Ben Geskin montre un exemple de ce qui se passe lorsqu’on regarde une Apple TV avec ce capteur : on peut voir très distinctement toute l’électronique qui se cache sous le plastique. D’autres internautes montrent également le résultat de leurs propres tests. Bien heureusement pour des raisons évidentes, le capteur ne semble pas capable de voir au travers des vêtements.

Lire également : Le OnePlus 8 Pro est encore victime d’un problème d’écran, un remplacement est nécessaire

Néanmoins, observer à peu près n’importe quel objet recouvert de plastique avec ce capteur vaut vraiment le détour, comme vous pourrez le constater dans ces quelques exemples :