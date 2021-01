OnePlus 7 et 7T : la mise à jour Android 11 est disponible en beta

Les OnePlus 7 et OnePlus 7T peuvent désormais profiter de la première beta d'Android 11 accompagnée de la surcouche OxygenOS 11. Beta oblige, la firme chinoise s'attend à une poignée de bugs. Pour les plus impatients, on vous explique comment rejoindre le programme beta sur votre smartphone.

Avec plusieurs semaines de retard sur son calendrier initial, OnePlus propose désormais aux utilisateurs d'un OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro d'installer la première beta d'Android 11. La marque vient d'annoncer l'ouverture du programme beta dans un billet sur son forum officiel.

Initialement, OnePlus devait déployer la mise à jour Android 11 sur les 4 smartphones avant la fin du mois de décembre 2020. Après avoir rencontré des problèmes de cryptage des données lors de l'installation, le constructeur a été contraint de reporter le lancement de la beta et, in fine, le déploiement de la version finale et stable.

Comment installer la beta d'Android 11 sur les OnePlus 7 et 7T ?

Parmi les nouveautés principales de la surcouche OxygenOS 11, on trouve un écran Always-on amélioré, une nouvelle interface pour la météo, un nouveau bouton dédié au mode sombre dans les réglages rapides. Surtout, OnePlus déploie un nouveau codec pour les images et les vidéos : HEVC. Cette norme de codage vidéo permet de réduire la taille des vidéos stockées sans rogner sur la qualité. Il s'agit d'un format de compression apparu dès 2016.

Attention, cette version beta expose votre smartphone à certains bugs et dysfonctionnements. OnePlus s'attend notamment à une hausse de la consommation énergétique (réduisant l'autonomie), des lenteurs dans l'application Galerie, un problème de son avec les écouteurs Bluetooth et une latence de l'ajustement automatique de la luminosité de l'écran. Si ces bugs ne vous font pas peur, suivez cette manoeuvre pour installer la beta :

Téléchargez la ROM correspondant à votre smartphone via le forum OnePlus : OnePlus 7 et OnePlus 7T

Copiez le package de mise à niveau sur le stockage du smartphone

Allez dans Paramètres > Système > Mises à jour du système

Cliquez ensuite sur l’icône en haut à droite puis sur Mise à niveau locale > Cliquez sur le zip d’installation correspondant à votre modèle > Mise à jour > Mise à jour du système terminée à 100%.

Une fois la mise à jour terminée, cliquez sur Redémarrer.

Notez que si vous avez opté pour un smartphone lié à un abonnement chez un opérateur, vous ne pourrez pas rejoindre le programme beta. Enfin, la marque recommande de vous assurer que votre smartphone dispose d'au moins 30% de batterie avant de lancer le téléchargement.