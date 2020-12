OnePlus 7 et 7T : la mise à jour Android 11 est reportée à 2021

OnePlus s’est vu obligé de retarder le déploiement d’Android 11 sur ses modèles 7 et 7T, sûrement jusqu’à l’année prochaine. Sur un post sur son forum dédié, le constructeur a expliqué rencontrer des problèmes de cryptage des données lors de l’installation de la mise, qu’il doit donc résoudre avant de lancer la bêta pour les utilisateurs. La firme a déclaré s’être rapprochée de Qualcomm pour trouver une solution dans la semaine qui vient.

Android 11 continue son petit bout de chemin parmi les smartphones concernés. Si chez la plupart des appareils récents la mise à jour se passe relativement sans encombre, la situation semble plus compliquée pour les plus anciens. Alors que l’annonce de OnePlus du déploiement du nouveau système d’exploitation pour les modèles 7 et 7T en avait ravi plus d’un, ces derniers vont finalement devoir patienter un peu plus longtemps avant de pouvoir en profiter.

Via un post sur son forum dédié, le constructeur chinois a déclaré « rencontrer un problème au niveau du cryptage des données », ce qui l'empêche de lancer la bêta en l’état. « Ce problème nous oblige à retarder notre plan originel de déploiement d’Android 11 pour les modèles 7 », continue-t-il. Sans détail supplémentaire ajouté par la firme, difficile pour l’heure de savoir jusqu’à quand les propriétaires de OnePlus 7 et 7T vont devoir se montrer patients.

OnePlus se rapproche de Qualcomm pour résoudre le problème

Le passage vers Android 11 semble bien plus compliqué que prévu pour OnePlus. Les utilisateurs de modèles 8 ont notamment rapporté que depuis la mise à jour, l’envoi de SMS ne fonctionne plus. La firme a ainsi annoncé avoir fait appel à Qualcomm pour régler le problème de cryptage de données au plus vite. Les OnePlus7 et 7T sont en effet équipés des Snapdragon 855 et 855 Plus du fabricant de processeurs, ce qui place ce dernier en pôle position pour résoudre la situation.

OnePlus se veut somme toute rassurante et a tenu à préciser que « après négociation, Qualcomm devrait probablement trouver une solution d’ici une semaine ». Selon elle, cela voudrait dire que la bêta d’Android 11 pourrait être disponible avant la fin du mois, « si les progrès sont satisfaisants ». À la vue de la nature encore inconnue du dysfonctionnement, il reste tout de même assez probable que les utilisateurs devront attendre au moins jusqu’à l’année prochaine.

Source : OnePlus