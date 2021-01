OnePlus 9, 9 Pro : 120 Hz, batterie, taille… la fiche technique des smartphones se dévoile

La fiche technique des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro vient de faire surface via le compte du leaker Digital Chat Session. On découvre des infos sur les dimensions du smartphone, le trou du capteur selfie, leur puce et leur batterie.

Si vous attendez le OnePlus 9 et 9 Pro avec impatience, on a une bonne nouvelle : une pluie d'infos vient de faire surface sur le compte Weibo du leaker Digital Chat Session. OnePlus doit en fait prochainement lancer trois variantes, un OnePlus 9 Lite, OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro – mais la salve d'infos ne concerne que les deux derniers modèles.

On s'attendait jusqu'ici à ce que le OnePlus 9 embarque un écran AMOLED 120 Hz 6,55″ pour la version standard et 6,7″ ou 6,8″ pour le modèle Pro. Digital Chat Session révèle que le OnePlus 9 Pro embarquera un écran 6,78″ QHD+ 120 Hz, tout en confirmant les infos sur l'écran du OnePlus 9 classique.

La fiche technique des OnePlus 9 et 9 Pro serait plus proche qu'on ne le pensait

Le tipster confirme également la présence d'un Snapdragon 888 sur les deux variantes. Et donne des infos précises sur leurs dimensions. Ainsi on apprend que les OnePlus 9 et 9 Pro feront respectivement 8 mm et 8.5 mm d'épaisseur, pour un poids inférieur à 200 grammes. Le trou du capteur selfie mesurera exactement 3,8 mm.

Il y a également des infos sur la batterie et la recharge. Alors que nous nous attendions à l'implémentation d'une batterie 4500 mAh sur le modèle standard et 4750 mAh sur le modèle Pro, il semble que les deux variantes resteront en réalité sur une batterie 4500 mAh. La recharge rapide ne serait pas de 30 Watts mais de 65 Watts sur les deux modèles. En outre, le modèle Pro aurait pour particularité de proposer la charge sans fil rapide 45 W.

Et les deux smartphones devraient proposer la recharge inversée 5W pour charger vos écouteurs True Wireless par exemple. Pour rappel, selon les rumeurs les plus récentes, les deux smartphones devraient embarquer un double capteur photo principal dont un capteur 50 Mpx et un grand angle – le tout épaulé par un capteur selfie 16 Mpx. On s'attend également à ce que le OnePlus 9 Pro soit le premier de la marque à certifier sa résistance à l'eau.

Source : GSMArena