OnePlus 7 et 7T : la mise à jour Android 11 arrive en décembre 2020

Les OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro passeront à Android 11 dans le courant du mois de décembre 2020, annonce la jeune marque chinoise. Tous les smartphones OnePlus lancés en 2019 pourront donc installer la mise à jour, accompagnée de la surcouche OxygenOS 11, avant la fin de l'année.

Il y a quelques jours, OnePlus a déployé la mise à jour Android 11 avec OxygenOS 11 en version finale sur les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, après plusieurs semaines de beta testing. Plus récemment, la firme chinoise a présenté le OnePlus 8T, l'un des premiers smartphones lancés directement sous Android 11.

Dans le cadre d'une interview accordée à nos confrères d'Android Authority, un porte parole de OnePlus a révélé la date de déploiement d'Android 11 sur les OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro. Les 4 smartphones stars de l'an dernier recevront la mise à jour avant la fin du mois de décembre 2020. Contrairement aux rumeurs, la firme chinoise n'a pas été contrainte de reporter le déploiement aux premiers mois de 2021.

Lire également : notre test du OnePlus 8T – si proche de la perfection

OnePlus est l'un des constructeurs Android les plus réactifs

OnePlus reste donc fidèle à son calendrier de déploiement habituel. L'an dernier, OnePlus avait notamment déployé Android 10 sur les OnePlus 6 et OnePlus 6T à la fin du mois de décembre. Cette année, le firmware devrait débarquer en priorité sur les OnePlus 7T/7T Pro avant d'être accessible aux OnePlus 7/7 Pro, plus anciens de quelques mois. Néanmoins, toutes les unités devraient pouvoir installer la mise à jour avant janvier 2021. Comme toujours, OnePlus garantit un excellent suivi logiciel aux utilisateurs de ses smartphones et s'impose comme l'un des constructeurs les plus réactifs.

Pour l'heure, OnePlus n'en dit pas plus sur l'arrivée d'Android 11 sur les OnePlus Nord. Orienté milieu de gamme, le smartphone a été lancé en juillet dernier. On s'attend à ce que le constructeur déploie la mise à jour sur ce modèle au plus tard en début 2021. Parmi les grandes nouveautés de la surcouche OxygenOS 11, on trouve un écran Always-on amélioré, une nouvelle interface pour la météo et un nouveau bouton dédié au mode sombre dans les réglages rapides.

Source : Android Authority