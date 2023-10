Bon plan : l’iPhone 14 Pro est à prix canon sur Amazon !

Le Prime Day s’est terminé hier, mais si vous l’avez manqué, pas d’inquiétude, Amazon continue de proposer des belles offres promotionnelles tout au long de l’année. Ainsi, l’iPhone 14 Pro 128 Go vient de passer sour la barre des 1000 euros. Sorti il y a un an à peine, ce modèle reste l’un des meilleurs iPhone à ce jour. Alors dépêchez-vous tant qu’il est encore en stock !

Bon plan iPhone 14 Pro 128 Go : le smartphone passe à seulement 989,90€ sur Amazon

Chaque année, la marque à la pomme organise sa célèbre keynote pour présenter son nouveau modèle d’iPhone. C’est ainsi qu’a été présenté le 12 septembre dernier la dernière série des iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Et comme chaque année, c’est le meilleur moment pour s’offrir la précédente génération d’iPhone à prix cassée.

Ainsi, Amazon propose l’iPhone 14 Pro dans sa version de 128 Go de stockage au prix réduit de 989,90 € au lieu de 1 329 € à son lancement. Attention, cette promotion n’est disponible que sur le coloris Noir sidéral. L’iPhone 15 Pro n’apporte pas de grandes modifications par rapport à prédécesseur. La principale nouveauté est le remplacement du port Lightning par un port USB-C. Si vous cherchez un excellent smartphone sans avoir un débourser une grosse somme pour avoir le dernier modèle sorti par Apple, l'iPhone 14 Pro est une alternative intéressante. C'est un smartphone qui tient toujours la route puisqu’il profite, entre autres, de la mise à jour d’iOS 17.

Avec sa puce Apple A16 Bionic qui bénéficie d'une gravure en 4 nm, l’iPhone 14 Pro est un smartphone puissant et peu énergivore. Il offre également un magnifique écran 6,1 pouces avec une dalle OLED LTPO et un taux de rafraichissement dynamique de 120 Hz. Côté photo, l’iPhone 14 Pro est une nouvelle fois l’un des meilleurs photophones du marché avec un capteur principal 48 MP qui peut filmer en 8K à 24 FPS. On retrouve également un module ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP. En façade, on retrouve bien sûr la caméra selfie de 12 MP qui est doté de l’autofocus. Pour finir, niveau connectivité, on bénéficie du Wi-Fi 6 ainsi que du Bluetooth 5.3.