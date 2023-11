Le Galaxy A33 5G est l’un des meilleurs smartphones à moins de 200 € pour le Black Friday

Toujours autant d’offres très intéressantes pour ce Black Friday 2023 ! Cdiscount nous propose cette fois-ci un excellent smartphone milieu de gamme à moins de 200 euros. Le Samsung Galaxy A33 5G une bonne alternative pour les petits budgets. Alors pourquoi ne pas le mettre sous le sapin le 24 décembre ?

Cette année, le Black Friday est prévu pour le vendredi 24 novembre mais de nombreuses promotions sont déjà disponibles sur les sites de e-commerce. C’est le cas de Cdiscount qui fait de belles offres sur les produits du rayon high-tech. Vous retrouvez ainsi le Samsung Galaxy A33 5G à prix réduit. Ce smartphone milieu de gamme du constructeur coréen est l'un des seuls aussi peu cher qui permet d’accéder à la 5G. Sorti l’année dernière au prix de 379 euros, il est aujourd’hui disponible sur Cdiscount pour seulement 199 euros. Difficile de trouver un smartphone 5G de cette qualité pour ce prix !

QUE VAUT LE SAMSUNG GALAXY A33 5G ?

Le Samsung Galaxy A33 5G tourne avec le SoC Exynos 1280 gravé en 5 nm et compatible 5G. Pour l'écran, il s'agit d'une dalle Super AMOLED 6,4″ avec une définition FullHD+ et une protection en verre Corning Gorilla Glass 5. Il profite en outre d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Côté photo, le Galaxy A33 5G a un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un macro de 5 MP et un capteur portrait de 2 MP. En façade, on retrouve également un capteur selfie 32 MP. Les photos profitent de l’IA avec des possibilités intéressantes comme le mode Nuit optimisé, l’effet bokeh, le mode Amusant… Pour la sécurité, le smartphone est équipé d’un capteur d'empreintes digitales. Enfin, pour l’autonomie, il profite d'une batterie de 5000 mAh et de la recharge rapide en 25 W. Il offre ainsi jusqu'à deux jours d’autonomie. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A33 5G.