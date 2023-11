OnePlus 10 Pro : plus de 500 € de réduction sur cet excellent smartphone !

Le Singles’ Day continue avec cette offre exceptionnelle. Alors que le OnePlus 10 Pro est toujours en vente à 919 €, AliExpress l’affiche à seulement 409€ ! C’est un prix exceptionnel pour ce smartphone haut de gamme.

Le Single’s Day se tient cette année du 11 au 18 novembre. Durant cette période, de nombreux produits high-tech sont affichés à tarif réduit. Vous n’avez donc pas besoin d’attendre le Black Friday pour faire le plein de bons plans.

Sorti en 2022, le OnePlus 10 Pro est un smartphone qui est aujourd’hui encore une référence de la marque. Outre son joli design, c’est un smartphone performant et endurant. Il est équipé d'un SoC Snapdragon 8 Gen 1, de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go. Son écran AMOLED de 6,7 pouces profite d’une belle résolution de 3216 x 1400 pixels et d’un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz.

Coté photo, le OnePlus 10 Pro 5G dispose de trois capteurs à l’arrière : un appareil photo principal de 48 MP, un téléobjectif de 8 MP et un ultra-grand angle de 50 MP qui offre une vision à 150°. Sa batterie de 5000 mAh est compatible avec la charge sans fil 50W et la charge rapide filaire 80W. Vous pouvez ainsi récupérer 100% de la batterie en seulement 32 minutes de charge. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre test du OnePlus 10 Pro.

Le prix du OnePlus 10 Pro a considérablement baissé ces derniers mois. Durant le Single’s Day, son prix chute encore ! Grâce au code AEFR50 sur AliExpress, vous pouvez l’obtenir à seulement 409€. C’est une belle offre qui vous permet d’avoir ce smartphone haut de gamme à moindre coût.

