One UI 8.5 : voici un premier aperçu de la refonte visuelle majeure de l’interface des smartphones Samsung Galaxy

One UI 8.5, la surcouche de Samsung, continue de faire parler d’elle. L’intégralité de ses fonctionnalités inédites aurait fuité, mais ce sont désormais à son aspect que s’intéressent les rumeurs : elle apporterait une refonte visuelle marquée.

Alors même que la première bêta de One UI 8.5 devrait très bientôt être déployée, la prochaine itération de la surcouche de Samsung basée sur Android 16 a déjà largement fuité. Puisque le dévoilement de fonctions inédites au compte-gouttes semblait ne pas suffire, le leaker Tarun Vats a partagé sur X (ex-Twitter) le journal de modifications de One UI 8.5, révélant l’intégralité de ses nouveautés.

Mais en plus de cette multitude de fonctionnalités inédites, la prochaine version de la surcouche de Samsung devrait apporter une importante refonte visuelle.

One UI 8.5 pourrait apporter une refonte visuelle plus importante que prévu

On l’avait déjà évoqué, les icônes en 3D font leur grand retour sur l’interface de Samsung, comme une réponse au Liquid Glass d’Apple. Mais ces effets en relief ne seraient pas exclusifs aux icônes. Ce nouveau look pourrait s’appliquer à différentes applications natives : l’Horloge, la Calculatrice et Samsung Internet, et se manifesterait par des effets « néomorphiques » en 3D (des jeux d’ombre et de lumière).

Pour la Calculatrice, on doit ces informations à SamMobile et Tarun Vats. On y voit l’attention apportée aux boutons : tous semblent légèrement surélevés grâce à la présence d’une ombre en-dessous et appuyer sur l’un d’eux le met en avant grâce à un dégradé vert/bleu ou rose/orangé. La Calculatrice profite également d’une nouvelle animation pour afficher les chiffres sélectionnés. Ces effets existent également en mode sombre, qui devrait par ailleurs apparaître plus abouti avec One UI 8.5, mais sont moins visibles.

Great News! One UI 8.5: Calculator app gets an update to v12.5.10.18. What's new:

• Refreshed UI

• New UI effects

• New 3D app icon Repost pic.twitter.com/OZ1X97m6bK — Tarun Vats (@tarunvats33) December 4, 2025

Quant à l’Horloge, elle devrait bénéficier de changements similaires. Cette fois-ci, c’est le leaker UniverseIce qui partage des captures d’écran sur X. L’effet 3D est ici moins appuyé, Samsung semblant privilégier des couleurs plus vives aux ombres. Des accents graphiques habillent le pourtour des cadrans des sections minuteur et chronomètre, tandis que les fuseaux horaires de l’horloge mondiale sont maintenant encadrés.

Breaking~

The clock of Samsung One UI 8.5 has also been updated, introducing a brand new UI pic.twitter.com/4pDu4zPCdu — PhoneArt (@UniverseIce) December 5, 2025



Sur Weibo cette fois, UniverseIce déclare que l’application Samsung Internet pourrait profiter d’un plus grand éventail d’arrière-plans et quelques ajustements, comme le déplacement de la barre d’adresse, pour laquelle l’effet 3D serait là aussi renforcé.