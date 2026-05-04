Proton Mail évolue pour vous faire oublier Gmail, voici les nouveautés

La messagerie Proton, qui mise sur la sécurité et la confidentialité des données de ses utilisateurs, gagne plusieurs fonctionnalités. Parmi elles, une transition facilitée depuis Gmail pour vous inciter à abandonner le service de Google.

Il n'y a pas que la suite Google dans la vie. Parmi les alternatives les plus souvent mises en avant, celle de Proton séduit par l'accent mis sur la sécurité des données et le respect de la vie privée des utilisateurs. Au fil du temps, elle s'est dotée de tous les services nécessaires pour rivaliser avec le géant de Mountain View : VPN, stockage en ligne, gestionnaire de mots de passe, éditeur de texte, tableur, agenda, visioconférence… et bien sûr boîte mail.

Proton Mail est probablement le plus utilisé des outils proposés par l'entreprise basée en Suisse. Ça tombe bien : il va se doter de quelques nouvelles options bienvenues, toujours dans le but de vous faire oublier Gmail. Mais pas en vous obligeant à supprimer votre adresse. Simplement en la gérant entièrement sans que vous ayez besoin de jongler entre les deux clients mails.

Proton prépare plusieurs nouveautés pour son client de messagerie

Afin de pousser les utilisateurs à se servir uniquement de Proton Mail, le service fait évoluer son système de transfert avec d'autres fournisseurs. Le hic est que l'entreprise ne précise pas comment, mais l'on suppose que le but est de le rendre le plus simple possible. Concernant Gmail, vous pourrez bientôt envoyer et recevoir des messages depuis votre adresse Gmail directement depuis celle de Proton. La firme précise que “le support pour d’autres fournisseurs de messagerie arrive bientôt“.

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Autre changement : l'arrivée des catégories avec classement automatique. À l'instar de Gmail, vos messages seront par défaut rangés dans des dossiers prédéfinis. En l’occurrence “Principal, Réseaux sociaux, Promotions, Lettres d’information, Transactions et Mises à jour“. Vous pouvez les désactiver dans les paramètres de la boîte mail et/ou en contrôler les notifications. Enfin, la recherche dans le contenu et l'objet des messages arrive sur l'application mobile Proton Mail. Ces fonctions seront disponibles d'ici l'été 2026.