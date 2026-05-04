Le Galaxy Book 4 Edge passe à moins de 624 € : l’ultrabook Samsung certifié Copilot+ est à moitié prix

Alors qu’il est affiché à 1 299 € sur le site de Samsung, le Galaxy Book 4 Edge 15,6″ passe à moins de 650 € sur Amazon pour la French Week. Avec les codes FRENCHWEEK10 et PRIME15 cumulables, la facture descend encore à 624 €, soit 675 € de moins que le tarif constructeur.

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C’est une grosse remise que propose Amazon en ce moment sur l’ultrabook de Samsung. Un modèle parfait pour les profils bureautiques qui veulent tirer parti de l'IA dans Windows sans débourser le prix d'un haut de gamme.

Le Galaxy Book 4 Edge est en effet affiché à 649 € en ce moment sur Amazon au lieu de 1069 € ces derniers jours. Mais ne vous y trompez pas, le prix conseillé de ce modèle est de 1 299 € sur le site de Samsung. C’est donc un tarif très agressif que propose Amazon et vous pouvez encore le faire chuter de 10 € ou 15 € supplémentaires.

En effet, dans le cadre de la French Week, le géant du e-commerce propose deux codes promo : PRIME15 (-15 €) pour les abonnés Prime et FRENCHWEEK10 (-10 €) pour tout le monde. Le prix final tombe à 624 €. Pour un ultrabook sous puce ARM avec dalle AMOLED, c’est une très bonne affaire.

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Snapdragon X Plus, AMOLED et Wi-Fi 7 : un ultrabook moderne

Sous son châssis aluminium et son design premium, le Galaxy Book 4 Edge embarque la puce Snapdragon X Plus X1P-42-100 à huit cœurs de Qualcomm, épaulée par 16 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage SSD.

Grâce à son NPU dédié, ce processeur permet au Book 4 Edge de profiter de la certification Copilot+ PC de Microsoft. De quoi profiter confortablement d’un ensemble de fonctionnalités d'IA directement dans Windows 11.

Cette version dispose d’un écran AMOLED de 15,6 pouces en Full HD+. Elle vise ainsi les utilisateurs qui cherchent un ordinateur nomade offrant un bon équilibre entre surface d'affichage et mobilité. L’ordinateur portable ne pèse que 1,48 kg, ce qui reste très raisonnable pour son gabarit.

L’autonomie est l’un des meilleurs atouts du Galaxy Book 4 Edge. Samsung annonce jusqu’à 28 heures en lecture vidéo locale. Vous pouvez vous attendre à une quinzaine d’heures en usage réel, soit plus qu’il n’en faut pour une journée de travail complète.

Niveau connectique et connectivité, Samsung ne fait pas de compromis : deux ports USB-C 4.0, un HDMI 2.1, un USB-A 3.2 et un lecteur microSD, le tout complété par le Wi-Fi 7.