One UI 9 révèle ses premiers secrets, voici les nouveautés qui arrivent sur votre smartphone Samsung avec la mise à jour

Que nous réserve One UI 9, la prochaine mise à jour de Samsung basée sur Android 17 ? Voici un aperçu des nouveautés attendues.

Samsung Galaxy Quick Star Good Lock
Crédits : Phonandroid

La dernière version bêta d'Android 17 vient d'être déployée par Google, laissant présager une disponibilité proche pour la version stable, qui sera rendue accessible à tous les utilisateurs. Les Pixel seront les premiers smartphones à en bénéficier, mais les constructeurs tiers préparent déjà leur mise à jour respective. Chez Samsung, c'est One UI 9 qui sera basé sur Android 17, alors que One UI 8.5 est déjà disponible sur quelques appareils et en cours de test sur d'autres.

Une précédente version de One UI 9 nous avait donné un aperçu des nouveautés apportées par Samsung, mais elle n'était pas encore basée sur Android 17, seulement sur Android 16, comme One UI 8. Cette fois, SamMobile a pu se procurer une version de One UI 9 plus récente, qui repose quant à elle bien sur Android 17.

Quelles nouveautés avec One UI 9 ?

La fonction Tap To Share (Appuyer pour partager) est désormais disponible dans le menu Quick Share. Elle permet de transférer des fichiers entre appareils via la technologie NFC en les approchant l'un de l'autre.

one ui 9 tap to share
Crédit : SamMobile

On constate aussi l'intégration de widgets Bixby à l'écran d'accueil, proposés en plusieurs tailles. Ils permettent d'interagir plus rapidement avec l'assistant IA de Samsung. Avec les Galaxy S26, la marque a ajouté la possibilité de remplacer Bixby par Perplexity (Gemini étant déjà présent), cela ne signifie donc pas que le constructeur abandonne ses efforts pour sa solution maison.

oneui9 widget bixby
Crédit : SamMobile

Un nouveau menu Garantie et assistance fait son apparition dans les Paramètres. L'utilisateur y obtient des informations sur la garantie, les options de réparation, ainsi que sur les outils de diagnostic et les possibilités d'assistance à distance. Bixby y est directement intégré si l'on a une question à poser.

L'accessibilité s'améliore. La fonction Sélectionner pour parler permet de toucher n'importe quel texte à l'écran pour qu'il soit lu à voix haute.  L'option Mise en évidence du texte rend la lisibilité meilleure. Plusieurs évolutions de l'interface sont aussi prévues. Les commandes de volume et de luminosité sont par exemple plus grandes dans le panneau des paramètres rapides.

One UI 9 n'est pas encore sorti en bêta publique, son état actuel est donc loin de celui de la version stable, qui n'arrivera pas avant quelques mois.


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