One UI 9.0 prépare un changement de design sur les smartphones Samsung

Alors que One UI 8.5 n'est pas encore sortie en version stable, nous avons déjà un premier aperçu de sa prochaine version, One UI 9.0. À première vue, Samsung voudrait affiner le design de sa surcouche Android, mais sans faire d'excès.

Des mois et des mois qu'elle se fait attendre. Nous avons beau savoir beaucoup de choses sur One UI 8.5, la prochaine mise à jour majeure de la surcouche Android de Samsung, elle n'a toujours pas pointé le bon de son nez sur les smartphones éligibles. Du moins pas dans sa version stable. Début février 2026, la marque sud-coréenne publiait la quatrième bêta de One UI 8.5. On s'approche doucement du déploiement final.

Et alors que beaucoup espèrent enfin voir la notification leur annonçant la bonne nouvelle, Samsung pense déjà à l'après. One UI 9.0 commence à faire parler d'elle. À ce stade, les informations sont parcellaires, mais elles peuvent déjà donner une idée de la direction que semble vouloir prendre la firme. Ici, nous avons un aperçu d'un choix de design qui pourrait se généraliser à l'ensemble du système.

One UI 9.0 dévoile une légère modification au niveau du design

Rien de révolutionnaire, mais un affinage de l'existant. Sur l'image ci-dessous, vous pouvez voir à gauche une capture d'écran de One UI 8.5. La barre du bas, en forme de pilule, se déploie sur l'équivalent de la moitié de l'écran environ et comporte deux boutons laissant de la place de part et d'autre de leur icône. One UI 9.0 pourrait resserrer le tout, comme vous pouvez le constater. Les coins de la pilule semblent également plus arrondis.

S'agissant d'un premier jet, il est tout à fait possible que Samsung change son fusil d'épaule et décide de changer encore de design. Les premiers retours, qu'ils émanent des équipes techniques ou des bêta testeurs, permettront de décider ce vers quoi l'entreprise veut aller avec One UI 9.0. La route est encore longue.