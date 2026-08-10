One UI 9.5 serait déjà en cours de développement, la première bêta pourrait sortir plus tôt que prévu sur les Galaxy S26

Il semblerait que Samsung travaille déjà sur One UI 9.5, la mise à jour qui suivra la version de la surcouche actuellement en bêta. Si la rumeur dit vrai, le constructeur coréen a un peu d’avance sur son planning habituel, ce qui laisse présager un déploiement anticipé de la première build de test.

Test Samsung Galaxy S26+ interface 3
Crédits : Phonandroid

La phase de bêta de One UI 9 a débuté il y a plusieurs semaines déjà et se déroule sans accrocs notables. Samsung a d’ores et déjà annoncé que la cinquième version de test devrait être disponible courant de cette semaine, ce qui signifie que le déploiement de la version stable sur les Galaxy S26 ne devrait plus trop tarder. Pour l’heure, seuls les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip ont droit à une version stable de la surcouche basée sur Android 17.

Pour l’heure, tout semble donc se dérouler le plus normalement du monde. Mais en coulisses, il se pourrait bien que les choses avancent beaucoup plus vite que prévu. C’est ce que nous rapporte le leaker Tarun Vats, généralement très bien informé sur l’avancée des builds de One UI. Sur X (anciennement Twitter), ce dernier annonce en effet que, d’après ses sources, One UI 9.5 serait d’ores et déjà en préparation chez le constructeur coréen.

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Samsung pourrait déployer la première bêta de One UI 9.5 plus tôt que prévu

Nous n’avons pas plus d’informations à ce sujet pour le moment, si ce n’est un bout de son nom de build. Impossible donc de savoir sur quelles fonctionnalités travaille actuellement Samsung — les mises à jour secondaires de One UI apportant traditionnellement les nouveautés les plus importantes sur la version d’Android en cours. Pour cela, il va donc falloir attendre que la première bêta soit disponible, comme d’habitude sur les derniers flagships, soit ici les Galaxy S26.

À ce propos, il est de fait très probable que l’on voie cette arrivée plus tôt que le planning habituel. L’année dernière, Samsung avait commencé le travail sur One UI 8.5 à la mi-septembre. Le constructeur a donc cette année un mois d’avance, ce qui pourrait mener à un déploiement avancé. One UI 8.5 ayant eu droit à sa première bêta en décembre 2025, on peut espérer que One UI 9.5 soit disponible pour les testeurs dès le mois de novembre prochain.


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