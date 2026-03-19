One UI 8.5 : c’est au tour des Galaxy S24 d’avoir droit à leur propre bêta

Après les Galaxy Z Fold 7 et Flip 7, Samsung ouvre les vannes de la bêta de One UI 8.5 au Galaxy S24. La mise à jour est apparue sur les serveurs du constructeur et ne devrait pas tarder à être disponible pour les utilisateurs inscrits au programme de test.

Bon plan Galaxy S24

One UI 8.5 continue son petit bonhomme de chemin. Pour le moment, tout se déroule comme prévu. Après plusieurs bêta fermées puis publiques sur les Galaxy S25 puis une disponibilité globale dès la sortie des Galaxy S26, il est désormais temps pour les smartphones plus anciens de Samsung d'avoir eux aussi le droit de tester la nouvelle surcouche Android. Il y a exactement une semaine, la mise à jour apparaissait pour les détenteurs de Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7.

Selon toute logique, les prochains sur la liste sont donc les Galaxy S24. Et, de fait, ces derniers ne vont pas tarder à se voir ouvrir les portes de la bêta. C'est le leaker Tarun Vats qui dévoile l'information sur son compte X (anciennement Twitter). La mise à jour est récemment apparue sur les serveurs de Samsung, ce qui, comme pour les Galaxy Z avant eux, signifie que son déploiement auprès des utilisateurs inscrits au programme bêta est imminent.

Sur le même sujet — One UI 8.5 : la Sélection IA devient beaucoup plus simple à utiliser avec cette nouveauté

L'arrivée de One UI 8.5 est imminente sur les Galaxy S24

Pour rappel, il est donc nécessaire d'être inscrit au programme bêta pour avoir à cette prochaine mise à jour. Si ce n'est pas encore le cas, il vous faudra donc télécharger l'application Samsung Members puis entrer vos coordonnées pour rejoindre le programme. Une fois chose faite, votre smartphone vous proposera automatiquement l'update depuis la page dédiée des paramètres. Bien que cette version sera relativement stable, veillez  à sauvegarder vos données sensibles en amont.

Quant à Samsung, le constructeur n'en a pas encore fini avec sa surcouche. Celui-ci est d'ores et déjà en train de tester One UI 9 sur son Galaxy S26 Ultra et, comme d'habitude, l'interface semble très similaire à celle de One UI 8.5. Les nouveautés seront donc plutôt à chercher du côté des fonctionnalités, tout droit tirées du travail de Google sur Android 17.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Utiliser l’IA a un effet sur le cerveau et il n’est vraiment pas beau à voir

Une étude du MIT montre comment l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle influence notre fonctionnement cérébral. Le pire est ce que cela arrive après quelques mois seulement. Chaque nouvelle technologie entraîne son…

IA

iPhone reconditionné : comment choisir un modèle fiable en 2026 ?

Le reconditionné séduit de plus en plus de Français, et les iPhone sont parmi les modèles les plus plébiscités. Mais comment bien choisir son iPhone reconditionné ? On vous guide….

Véritable capsule temporelle, cette étoile extrêmement rare révèle comment est morte la première génération

Des astronomes ont découvert un objet d’une extrême rareté : il est l’une des étoiles les plus anciennes jamais détectées. Son observation éclaire la signature chimique des étoiles de deuxième génération,…

Victoire pour Elton John, Paul McCartney et Coldplay face à l’intelligence artificielle

Plusieurs milliers d’artistes mobilisés contre une proposition de loi au Royaume-Uni ont gagné une bataille face à l’IA. Mais la guerre n’est pas encore terminée, le gouvernement veut toujours statuer…

IA

Un simple site web suffit à pirater votre iPhone avec cet outil redoutable

Un nouvel outil de piratage fait craindre une vague d’attaques massive. Il peut prendre le contrôle d’un iPhone en quelques secondes. Une simple visite sur un site web peut suffire….

Facebook veut vous payer 3000 dollars pour que vous postiez des Reels sur sa plateforme, vous avez dit désespéré ?

Facebook aimerait beaucoup redevenir un réseau social à la mode et est visiblement prêt à tout pour y parvenir. Sa maison-mère Meta vient en effet de lancer un tout nouveau…

Ce moddeur est trop impatient pour le Project Helix, alors il transforme sa Xbox Series X en PC fonctionnel

PhasedTech a encore frappé, cette fois avec une Xbox Series X qui cache en réalité un véritable PC gaming. Celui-ci est capable de faire tourner des jeux récents de manière…

Attraper un astéroïde avec un sac géant, c’est le projet fou de cette entreprise

Une entreprise américaine prépare une mission spatiale très ambitieuse. Elle veut capturer un astéroïde entier grâce à une technologie inédite. Ce projet vise à exploiter ses ressources directement dans l’espace….

iPhone : votre clavier saute des lettres quand vous écrivez vite ? Apple corrige enfin ce bug agaçant

iOS 26.4 est annoncée comme la mise à jour logicielle qui va permettre à Apple d’entrer vraiment dans l’ère de l’IA. Mais l’amélioration la plus attendue par de nombreux utilisateurs…

Des clients de service IPTV identifiés et condamnés à une amende en France

La LFP annonce qu’une procédure contre un réseau de revente d’abonnements IPTV illégaux a permis d’identifier une vingtaine de clients, qui ont été sanctionnés par la justice. Depuis le lancement…