One UI 8.5 : c’est au tour des Galaxy S24 d’avoir droit à leur propre bêta

Après les Galaxy Z Fold 7 et Flip 7, Samsung ouvre les vannes de la bêta de One UI 8.5 au Galaxy S24. La mise à jour est apparue sur les serveurs du constructeur et ne devrait pas tarder à être disponible pour les utilisateurs inscrits au programme de test.

One UI 8.5 continue son petit bonhomme de chemin. Pour le moment, tout se déroule comme prévu. Après plusieurs bêta fermées puis publiques sur les Galaxy S25 puis une disponibilité globale dès la sortie des Galaxy S26, il est désormais temps pour les smartphones plus anciens de Samsung d'avoir eux aussi le droit de tester la nouvelle surcouche Android. Il y a exactement une semaine, la mise à jour apparaissait pour les détenteurs de Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7.

Selon toute logique, les prochains sur la liste sont donc les Galaxy S24. Et, de fait, ces derniers ne vont pas tarder à se voir ouvrir les portes de la bêta. C'est le leaker Tarun Vats qui dévoile l'information sur son compte X (anciennement Twitter). La mise à jour est récemment apparue sur les serveurs de Samsung, ce qui, comme pour les Galaxy Z avant eux, signifie que son déploiement auprès des utilisateurs inscrits au programme bêta est imminent.

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L'arrivée de One UI 8.5 est imminente sur les Galaxy S24

Pour rappel, il est donc nécessaire d'être inscrit au programme bêta pour avoir à cette prochaine mise à jour. Si ce n'est pas encore le cas, il vous faudra donc télécharger l'application Samsung Members puis entrer vos coordonnées pour rejoindre le programme. Une fois chose faite, votre smartphone vous proposera automatiquement l'update depuis la page dédiée des paramètres. Bien que cette version sera relativement stable, veillez à sauvegarder vos données sensibles en amont.

Quant à Samsung, le constructeur n'en a pas encore fini avec sa surcouche. Celui-ci est d'ores et déjà en train de tester One UI 9 sur son Galaxy S26 Ultra et, comme d'habitude, l'interface semble très similaire à celle de One UI 8.5. Les nouveautés seront donc plutôt à chercher du côté des fonctionnalités, tout droit tirées du travail de Google sur Android 17.