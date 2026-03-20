D’autres smartphones Samsung Galaxy vont bientôt avoir accès la bêta One UI 8.5, voici lesquels

On n'arrête plus Samsung, décidément bien décidé à apporter One UI 8.5 à tous ses utilisateurs. Après les Galaxy S26, Galaxy S25 et Galaxy Z Fold et Flip 7, voilà que d'autres modèles vont bientôt se voir ouvrir l'accès à la bêta. On vous explique comment rejoindre le programme.

Galaxy Z Fold 7

Les bêta de One UI 8.5 se sont visiblement déroulées comme prévu, puisque Samsung est en train d'ouvrir les vannes pour de plus en plus d'utilisateurs. Peu de temps après la présentation officielle de la surcouche aux côtés des Galaxy S26, le constructeur coréen a déployé la mise à jour auprès des Galaxy S25, qui ont ainsi pu profiter d'une version beaucoup plus stable. Reste plus qu'à en faire profiter tous les autres smartphones compatibles.

Ces derniers jours ont donc été très chargés pour la firme, qui a poursuivi le déploiement sur les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, avant d‘en faire profiter hier les Galaxy S24. On s'attendait à ce que Samsung prenne un peu de répit. C'est raté. Tarun Vats, le même leaker qui a annoncé le déploiement de toutes ces bêtas sur les smartphones concernés, est revenu à la charge hier. One UI 8.5 est sur le point de débarquer sur d'autres téléphones Galaxy.

One UI 8.5 arrive très bientôt sur ces smartphones Samsung Galaxy

Une fois n'est pas coutume, deux nouvelles mises à jour sont donc apparues sur les serveurs de Samsung. Comme on pouvait s'en douter, celles-ci concernent donc les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. La première porte le nom de F956BXXU3ZZCB, tandis que la seconde se nomme F741BXXU3ZZCB. Comme d'habitude, on ne sait pas quand exactement ces mises à jour seront déployées auprès des utilisateurs, mais leur présence sur les serveurs du constructeur indique que leur mise à disposition est imminente.

Sur le même sujet — One UI 8.5 : la quatrième bêta est là, voici ce qu’elle nous apprend sur la version stable

Si vous êtes un détenteur d'un des précédents smartphones pliables de Samsung, vous n'avez donc plus qu'à attendre quelques jours (voire quelques heures) pour voir apparaître la mise à jour dans vos paramètres. Veillez toutefois à faire partie du programme bêta de la firme, en téléchargeant l'application Samsung Members et en rentrant vos coordonnées. La marche à suivre vous y sera alors expliquée clairement.


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