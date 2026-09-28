One UI 9 : deux nouveaux smartphones Samsung pas chers accèdent à la bêta, voici lesquels

Samsung ne se contente pas d’apporter la version stable de One UI 9 sur ses smartphones premium. Ses modèles plus abordables ont eux aussi droit à la bêta de la nouvelle surcouche. Deux d’entre eux viennent de rejoindre ce cercle fermé.

Samsung Galaxy A16 5G
Le Samsung Galaxy A16 5G

Samsung met les bouchées doubles depuis la rentrée pour apporter One UI 9 à tous ses smartphones compatibles. Comme prévu, ce sont les Galaxy S26 qui ont eu le droit en premier à une version stable de la nouvelle surcouche basée sur Android 17, si l’on ne prend pas en compte les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip sortis cet été avec One UI 9 installé nativement. Les Galaxy S26 et Galaxy Z Fold 8/Flip 7 sont donc les prochains sur la liste, le constructeur ayant même déjà livré une date de déploiement officielle.

Mais tous ces smartphones coûtent relativement cher et tout le monde ne peut pas se les offrir. Quid donc des modèles plus abordables ? Bonne nouvelle, eux aussi ont droit à One UI 9 (du moins, ceux qui sont compatibles). Samsung a déjà commencé à livrer une version bêta de sa surcouche sur certains de ses téléphones entrée et milieu de gamme. Et deux autres viennent de s’ajouter à la liste.

Deux autres smartphones Samsung Galaxy abordables accèdent à la bêta de One UI 9

C’est en effet ce que l’on apprend via nos confrères de SamMobile, qui annoncent aujourd’hui que Samsung a ouvert les portes de One UI 9 à deux autres smartphones en Inde. Il s’agit du Galaxy A16 et du Galaxy A54, respectivement sortis en 2023 et 2024. La mise semble uniquement disponible dans ce pays pour le moment, mais ne devrait pas tarder à arriver également aux États-Unis et dans le reste de l’Occident.

Sur le même sujet — One UI 9 : vous devrez finalement attendre un peu plus longtemps que prévu pour installer la mise à jour

Pour vérifier si la bêta est disponible sur votre smartphone, la méthode reste la même. Après avoir rejoint le programme Samsung Members, rendez-vous dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour. Attention toutefois, vous ne pourrez pas profiter de toutes les nouveautés offertes par One UI 9. Les fonctionnalités IA, notamment, manqueront à l’appel.


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