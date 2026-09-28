Selon un observateur, Canal+ envisagerait de proposer une offre gratuite regroupant des programmes sportifs, accessible sans abonnement préalable. Comme les programmes en clair.

Il y a du changement chez Canal+. Le groupe chamboule régulièrement ses grilles et ses partenariats en ce moment, n’hésitant pas à supprimer plusieurs chaînes de son catalogue ou à en ajouter, au gré des négociations. En parallèle, le diffuseur veut ouvrir de plus en plus l’accès à ses programmes aux personnes non-abonnés. Vous pouvez déjà regarder certains contenus de Canal+ « en clair », selon l’expression consacrée. L’idée serait d’aller plus loin avec le sport notamment.

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Selon l’observateur Anaël, généralement bien informé, « Canal+ devrait présenter lors d’une conférence de presse courant octobre [2026] une offre gratuite SPORT ». Rien n’est confirmé à ce stade, mais un tel événement ne serait pas une surprise totale. Ces derniers temps, l’entreprise a annoncé plusieurs choses laissant penser qu’elle avait effectivement un chantier de ce genre dans les cartons. Petit rappel.

Bientôt une offre Sport gratuite et sans abonnement sur Canal+ ?

D’abord, Canal+ intègre désormais la chaîne sportive Red Bull TV, qui diffuse entre autres des rencontres de padel, kitesurf, skateboard, danse urbaine, ski ou encore rallye. Le 1er octobre 2026 verra également l’arrivée d’After Foot TV dans le bouquet du groupe. Ici, vous retrouvez différents programmes autour du football (documentaires, analyses, talk-shows…), et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l’instar des chaînes d’informations en continu.

🟢 @canalplus devrait présenter lors d'une conférence de presse courant octobre une offre gratuite SPORT. On comprend mieux les dernières déclarations de Fabrice Mollier, l'arrivée de RedBull TV et AfterFoot TV, et la potentielle relance de SPORT+. — 📌 Anaël (@anael_tw) September 25, 2026

Les deux chaînes citées proposent déjà l’accès gratuit à certains de leurs contenus. Ces derniers pourraient donc faire partie de la nouvelle offre sport gratuite de Canal+. L’internaute avance aussi que la chaîne Sport+, lancée par Canal en 1998 et arrêtée en 2015, pourrait revenir sous une forme encore inconnue.

On imagine que comme avec les programmes en clair, le but est de donner un aperçu de ce que propose Canal+ en matière de sport, tout en conservant les plus grosses compétitions et les plus grosses rencontres dans ses offres payantes. Plus qu’à attendre une éventuelle confirmation.