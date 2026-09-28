Une offre Canal+ Sport gratuite et sans abonnement serait en préparation

Selon un observateur, Canal+ envisagerait de proposer une offre gratuite regroupant des programmes sportifs, accessible sans abonnement préalable. Comme les programmes en clair.

Canal+
Crédits : 123RF

Il y a du changement chez Canal+. Le groupe chamboule régulièrement ses grilles et ses partenariats en ce moment, n’hésitant pas à supprimer plusieurs chaînes de son catalogue ou à en ajouter, au gré des négociations. En parallèle, le diffuseur veut ouvrir de plus en plus l’accès à ses programmes aux personnes non-abonnés. Vous pouvez déjà regarder certains contenus de Canal+ « en clair », selon l’expression consacrée. L’idée serait d’aller plus loin avec le sport notamment.

Lire aussi – Dolby Vision 2 débarque sur les premières TV, Canal+ annoncé comme partenaire privilégié

Selon l’observateur Anaël, généralement bien informé, « Canal+ devrait présenter lors d’une conférence de presse courant octobre [2026] une offre gratuite SPORT ».  Rien n’est confirmé à ce stade, mais un tel événement ne serait pas une surprise totale. Ces derniers temps, l’entreprise a annoncé plusieurs choses laissant penser qu’elle avait effectivement un chantier de ce genre dans les cartons. Petit rappel.

Bientôt une offre Sport gratuite et sans abonnement sur Canal+ ?

D’abord, Canal+ intègre désormais la chaîne sportive Red Bull TV, qui diffuse entre autres des rencontres de padel, kitesurf, skateboard, danse urbaine, ski ou encore rallye. Le 1er octobre 2026 verra également l’arrivée d’After Foot TV dans le bouquet du groupe. Ici, vous retrouvez différents programmes autour du football (documentaires, analyses, talk-shows…), et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l’instar des chaînes d’informations en continu.

Les deux chaînes citées proposent déjà l’accès gratuit à certains de leurs contenus. Ces derniers pourraient donc faire partie de la nouvelle offre sport gratuite de Canal+. L’internaute avance aussi que la chaîne Sport+, lancée par Canal en 1998 et arrêtée en 2015, pourrait revenir sous une forme encore inconnue.

On imagine que comme avec les programmes en clair, le but est de donner un aperçu de ce que propose Canal+ en matière de sport, tout en conservant les plus grosses compétitions et les plus grosses rencontres dans ses offres payantes. Plus qu’à attendre une éventuelle confirmation.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

PS5 : l’émulation avance toujours à vitesse grand V, 6 jeux tournent désormais parfaitement

C’est un moment historique que vit le petit monde de l’émulation ces dernières semaines. SharpEmu, le premier émulateur fonctionnel de la PS5, enchaîne les exploits. Aux dernières nouvelles, celui-ci est…

Ces nouveaux outils d’Edge expliquent enfin pourquoi certains sites rament sans raison

Parfois, un site réagit avec plusieurs secondes de retard, sans explication, pas même pour ses concepteurs. Microsoft ajoute dans Edge une série d’outils de mesure taillés pour les sites web…

Ce robot humanoïde peut pleurer sur commande, c’est terrifiant

L’entreprise chinoise Ningbo Yanxi Technology présente Yansyn X2, un robot spécialement conçu pour verser des larmes comme un être humain. Soit sur commande, soit quand la conversation s’y prête. La…

Le successeur du Vision Pro serait déjà à l’agonie chez Apple

Apple n’a jamais renoncé à donner une suite à son casque Vision Pro. Les ingénieurs de la marque exploreraient quatre pistes très différentes pour cet appareil entièrement repensé. Aucune ne…

Colonisation martienne : oubliez le béton, ce matériau « vivant » pourrait tout changer

Les futurs colons martiens pourraient construire des habitations en un rien de temps. Des chercheurs ont mis au point un matériau de construction « vivant », qui pourrait permettre d’imprimer…

Comment savoir si les données de votre carte bancaire ont été piratées ?

Vous n’avez pas perdu votre carte bancaire. Pourtant, son numéro peut tomber entre de mauvaises mains sans que vous sachiez quand, ni comment. Rien ne permet en effet de s’en…

Une simple vis met Volkswagen dans l’embarras, des millions de voitures rappelées

Les propriétaires de certains véhicules Volkswagen devraient se méfier. Le célèbre fabricant rappelle en effet plusieurs centaines de milliers de voitures à cause d’un inquiétant problème de direction. En voiture,…

Google Photos ne répond plus sur certains Pixel, les utilisateurs enragent

Une application essentielle fait des siennes sur les smartphones de la firme de Mountain View. En effet, Google Photos rencontre de gros problèmes sur certains Pixel, dont les nôtres. Lancé…

Windows 11 : Microsoft suspend en urgence cette mise à jour qui sème le chaos

La mise à jour KB5002907 de Windows 11 aurait tendance à causer d’importants dégâts. Face à ce constat, Microsoft a pris une décision radicale, en suspendant purement et simplement son…

Vous passez au drive ? Cette IA de McDonald’s pourrait bientôt prendre votre commande

La célèbre chaîne de fast-food américaine accueille l’intelligence artificielle à bras ouverts. McDonald’s est en effet en train de tester un assistant vocal capable de prendre les commandes au drive….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.