Ces nouveaux outils d’Edge expliquent enfin pourquoi certains sites rament sans raison

Parfois, un site réagit avec plusieurs secondes de retard, sans explication, pas même pour ses concepteurs. Microsoft ajoute dans Edge une série d’outils de mesure taillés pour les sites web modernes. Les développeurs vont enfin voir ce que le navigateur fabrique pendant ces temps morts.

Microsoft Edge
Crédits : 123RF

Depuis dix ans, le web a changé de forme. Les pages ne se rechargent presque plus, elles se réécrivent en direct sous nos yeux. En pratique, le vieux moteur de rendu hérité d’Internet Explorer va bientôt quitter Edge. Sur ce modèle en page unique, la navigation gagne en fluidité, jusqu’au jour où tout se met à traîner. Côté mesure, les outils sont restés calés sur l’ancien monde.

Repérer l’origine d’un ralentissement relève du casse-tête sur ces sites. Techniquement, Edge ne déclenche aucun changement d’historique classique, donc les compteurs habituels ne voient rien passer. La firme de Redmond avait déjà allégé son navigateur en retirant la barre latérale, sans toucher à ce chantier technique. Elle vient de publier son récapitulatif des nouveautés destinées aux développeurs.

Microsoft Edge mesure désormais les ralentissements des pages qui changent sans se recharger

Edge intègre deux nouvelles mesures, baptisées soft navigation et interaction contentful paint. D’après le billet publié sur le blog développeur de Microsoft, ces indicateurs suivent les mises à jour d’affichage déclenchées par un clic, même sans rechargement complet. Rien ne bouge à l’écran, alors qu’aucun changement de page classique n’a été enregistré. Désormais, les équipes techniques voient ce que fabrique le navigateur pendant ces secondes perdues.

Autre front, l’outil de profilage du code JavaScript évolue également. Il mesure déjà les performances sur les appareils réels des visiteurs, sauf qu’il laisse des trous inexpliqués. En réponse, Microsoft ajoute des marqueurs indiquant l’activité exacte du moteur au moment de chaque échantillon, du calcul de style à l’affichage en passant par le nettoyage de la mémoire. La fonction reste en phase de test.

Ailleurs, le chantier prend une tout autre tournure. Microsoft travaille avec le Web Machine Learning Community Group sur WebMCP, une interface permettant à un site d’exposer ses propres fonctions sous forme d’outils. Un agent IA peut ensuite les utiliser pour accomplir une tâche à la place de l’internaute. Dans Edge, l’implémentation est déjà ouverte aux tests, avec des exemples et une extension de débogage. Bientôt, le web recevra des visiteurs qui ne sont pas humains.


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