Le successeur du Vision Pro serait déjà à l’agonie chez Apple

Apple n’a jamais renoncé à donner une suite à son casque Vision Pro. Les ingénieurs de la marque exploreraient quatre pistes très différentes pour cet appareil entièrement repensé. Aucune ne fait l’unanimité en interne, au point que le projet tiendrait aujourd’hui à un fil.

test apple vision pro

Sur le créneau des casques de réalité mixte, l’enthousiasme est retombé depuis longtemps. Trop lourds et trop chers, ces appareils restent réservés à une poignée de passionnés. Notre test de l’Apple Vision Pro relevait déjà un poids pénible sur la nuque et une batterie externe reliée par un câble. Depuis, les fabricants misent plutôt sur des lunettes connectées, bien plus légères à porter au quotidien. Côté ventes, le succès des montures vendues par Meta a fini de convaincre tout le secteur.

Apple avance sur ce terrain sans renoncer pour autant à son casque. Chez la firme de Cupertino, un modèle sans écran se prépare dans l’esprit des Ray-Ban de Meta, mais les futures lunettes connectées de la marque butent encore sur un obstacle de taille. En parallèle, une autre équipe planche sur le successeur du Vision Pro. Les informations qui filtrent racontent surtout une longue hésitation.

Quatre concepts s’affrontent en interne pour remplacer le casque Vision Pro d’Apple

Le successeur du Vision Pro porte le nom de code N224. D’après Mark Gurman sur Bloomberg, les équipes d’Apple étudieraient quatre concepts pour cet appareil entièrement redessiné. L’une des pistes déporterait une partie des composants dans un boîtier séparé, relié à la coque par un câble. Plusieurs cadres dirigeants s’y opposent fermement. Chez eux, la batterie externe du premier casque a laissé un mauvais souvenir. Aucun arbitrage n’aurait encore été rendu.

Un appareil tout-en-un garde la préférence de plusieurs dirigeants. Le rendre plus léger et moins cher que le Vision Pro relève pourtant du casse-tête industriel pour Apple. Rien ne garantit aujourd’hui sa commercialisation, puisque le projet serait maintenu sous perfusion. Si la firme mène le chantier à son terme, sa sortie n’interviendrait pas avant la fin de l’année 2028, voire le début de 2029, soit cinq ans après le lancement du premier casque. Pendant ce temps, Meta avance vite sur ses propres produits de réalité virtuelle. Face à cette incertitude, les concurrents conservent le champ libre.


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