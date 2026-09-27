Colonisation martienne : oubliez le béton, ce matériau « vivant » pourrait tout changer

Les futurs colons martiens pourraient construire des habitations en un rien de temps. Des chercheurs ont mis au point un matériau de construction « vivant », qui pourrait permettre d’imprimer des structures en 3D sur la planète rouge.

Matériau de construction martien
Crédits : Ning Liu

Coloniser Mars est un rêve vieux comme la création de la science-fiction. On ne compte plus les films ayant pour thème ce sujet, tels que Seul sur Mars, Mission to Mars, ou encore le cultissime Total Recall. Et ce rêve pourrait bientôt devenir réalité. C’est en tout cas ce qu’espère l’homme le plus riche du monde, Elon Musk. Le patron de X (Twitter), Tesla et SpaceX estimait en 2014 qu’une ville sur Mars pourrait être mise en place dans moins de 30 ans.

Toutefois, une telle échéance paraît bien optimiste. En effet, si ce moteur de fusée révolutionnaire nous permettrait de rejoindre la planète rouge en à peine 60 jours, les technologies actuelles ne permettent pas une telle prouesse. Par ailleurs, transporter des tonnes de matériaux vers Mars reste extrêmement coûteux.

Dans ce cadre, inutile de vous dire que d’y livrer des milliers de tonnes de béton, parpaings et autres poutrelles métalliques est impensable. Mais, bonne nouvelle, des chercheurs proposent déjà une solution particulièrement intéressante.

Mars : des bâtiments de plusieurs étages à base de levure

Une équipe de scientifiques de l’université de Hong Kong a mis au point une « recette » plutôt originale. Celle-ci se compose de roches martiennes broyées, de gélatine et… de levures. Une fois séché, le mélange obtenu deviendrait aussi résistant que du béton d’entrée de gamme.

Cette initiative est particulièrement intéressante, car celle-ci permet de mettre en pratique l’utilisation des ressources in situ, ou ISRU (In-Situ Resource Utilization). Mieux encore : la levure, en plus d’être capable de « pousser », permettrait au mélange d’être facilement recyclé.

Lire aussi – Une IA trouve comment produire de l’oxygène sur Mars

On pourrait penser que des bâtiments martiens fabriqués à partir de ce « béton bas de gamme » pourraient s’effondrer à tout moment. Mais il ne faut pas oublier que sur Mars, la gravité est sensiblement inférieure à celle de notre planète.

« Il est donc suffisamment solide pour construire sur Terre un bâtiment d’un ou deux étages, où la gravité est trois fois supérieure à celle de Mars », explique Jishen Qiu, ingénieur civil à l’Université des sciences et technologies de Hong Kong. « Vous pouvez donc probablement construire facilement un bâtiment de plusieurs étages sur Mars avec ce matériau. »

Source : Eurekalert


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