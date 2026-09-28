Ce robot humanoïde peut pleurer sur commande, c’est terrifiant

L’entreprise chinoise Ningbo Yanxi Technology présente Yansyn X2, un robot spécialement conçu pour verser des larmes comme un être humain. Soit sur commande, soit quand la conversation s’y prête.

Robot qui pleure
Le robot qui pleure / Crédits : Otofootage via YouTube

La robotique humanoïde avance à grande vitesse. Après les robots qui courent le semi-marathon plus vite que les humains ou ceux qui enchaînent les mouvements de Kung-fu sans jamais trébucher, voici ceux qui peuvent pleurer pendant qu’ils discutent avec vous. Le modèle en question s’appelle Yansyn X2, de l’entreprise chinoise Ningbo Yanxi Technology. C’est le premier au monde capable de verser des larmes quand la conversation est émouvante, ou quand vous lui demandez explicitement de le faire.

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D’après ses fabricants, l’IA du robot intègre un algorithme émotionnel créé pour comprendre le contexte des discussions. Il repère quand ces dernières pourraient provoquer des pleurs chez les humains, parce qu’elles sont tristes ou qu’elles provoquent une forte empathie par exemple. Des signaux sont alors envoyés aux micro-actionneurs situés sous le visage du robot. Son expression change pour exprimer la tristesse, tandis qu’un liquide simulant les larmes coule de ses yeux.

Une machine humanoïde capable de pleurer, la nouvelle étape de la robotique

L’entreprise n’a pas dit s’il était possible de remplir soi-même les réservoirs de larmes, où s’il fallait nécessairement faire appel à un technicien. Actuellement, Yansyn X2 ne peut pas se déplacer, les efforts étant concentrés sur son « système émotionnel ». Il est seulement capable de tourner la tête vers vous et de bouger les bras s’il vous repère quand vous passez près de lui.

Il existe tout un pan de recherche concernant l’humanisation des robots, et ce n’est pas juste pour faire joli. Une étude de 2023 montrait par exemple qu’un robot capable d’afficher une expression cohérente avec la discussion en cours est perçu comme plus humain et plus digne de confiance qu’un autre au visage constamment neutre. De son côté, Yansyn X2 est surtout une preuve de concept. À ce stade, il n’est pas question de production à l’échelle industrielle ou de commercialisation.


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