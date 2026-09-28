Quatorze ans de charges et décharges plus tard, ces batteries de voitures électriques refusent toujours de mourir

Le stockage par batteries a connu son tout premier grand chantier en Chine, il y a quinze ans. CATL, numéro un mondial du secteur, vient de récupérer les cellules LFP du site pour les passer au crible de ses laboratoires. Leur état après quatorze ans de service intéresse directement les conducteurs de voitures électriques.

Tesla Model 3
Crédit : Tesla Asia

La crainte de voir une batterie s’effondrer au bout de quelques hivers colle à la peau de la voiture électrique. Les données racontent pourtant autre chose. Sur ce point, un rapport bâti sur 500 000 mesures de packs a classé les modèles selon la capacité qu’ils conservent. Passé 150 000 kilomètres, la plupart gardent encore plus de 90 % de leur énergie. Reste que ces relevés couvrent rarement plus de cinq ou six ans.

Les conditions d’usage pèsent bien plus lourd que l’âge. La chaleur permanente a nettement abîmé le pack d’une Tesla Model 3 ex-location à Hawaï. À l’inverse, un immense parc de stockage chinois a tourné quatorze ans d’affilée sans interruption. CATL vient d’en récupérer les cellules LFP pour les démonter.

Les cellules LFP conservent 85 % de leur capacité après quatorze ans de service

Le site de Zhangbei a été le premier grand système de stockage par batteries au monde. Sa puissance de stockage atteignait 63 MWh. Mis en route en 2011, il a alimenté les Jeux olympiques d’hiver de 2022 avant son arrêt en juin 2025. Aucune cellule n’a été remplacée pendant ces quatorze ans. D’après CATL, plus de cinquante unités LFP sont reparties en laboratoire, où les mesures donnent environ 85 % de la capacité d’origine. Elles pourraient encaisser un millier de cycles supplémentaires, soit une dizaine d’années dans un usage secondaire.

Au démontage, les électrodes apparaissent toujours alignées et le graphite ne montre pas d’usure visible. CATL attribue cette longévité à la chimie lithium-fer-phosphate, moins dense en énergie que le NMC, plus tolérante aux cycles répétés et moins chère à produire. Ces cellules n’ont toutefois jamais subi de charge rapide, ni les vibrations, ni les écarts de température d’une voiture. Un parc fixe travaille dans un environnement stable, sous surveillance permanente. Rien ne se transpose donc tel quel à l’automobile. Il reste que la technologie LFP, désormais courante sur les modèles d’entrée de gamme, vieillit lentement quand on la ménage.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Test Samsung Galaxy S26 FE : que lui reste-t-il face au Galaxy S26+ ?

Fin août, Samsung a officialisé le quatrième et dernier membre de la famille Galaxy S26 : le Galaxy S26 FE. Héritier du Galaxy S25 FE, il reprend, cette année encore,…

Avec 5 To de stockage, ce disque dur en promo fait le plein d’espace à un bon prix

Amazon propose le disque dur externe Intenso Memory Case de 5 To en promotion en ce moment à 149,99 € au lieu de 189,99 €. Ce dernier offre suffisamment d’espace…

Ce SUV électrique de Volkswagen change de nom pour emprunter celui d’un best-seller thermique

Le SUV électrique ID.4 tire sa révérence après six ans de carrière. Volkswagen vient de confirmer le nom de son successeur, présenté dans quelques jours à peine. Le constructeur allemand…

Huawei Watch Fit 4 Pro : la montre premium est à moitié prix grâce à ce code promo

Si vous cherchez une montre connectée avec un excellent rapport qualité-prix, alors la Huawei Watch Fit 4 Pro est faite pour vous. Surtout avec une double promotion qui fait chuter…

Écran figé, animations qui saccadent, iOS 27 laisse quelques utilisateurs sur le carreau

Les possesseurs d’iPhone passés à iOS 27 se retrouvent parfois face à un écran devenu insensible. D’autres décrivent un système lent et saccadé au moindre balayage. Apple n’a pas encore…

Grâce à sa puce A20 Pro, l’iPhone 18 Pro Max fait tourner GTA 5 à plus de 60 FPS

C’est une nouvelle qui devrait ravir Apple, qui cherche depuis quelques années à imposer ses smartphones comme de véritables machines pour le gaming. Le développeur de Vapor, un projet qui…

iPhone 17 Pro 256 Go : son prix baisse enfin, mais il va falloir faire vite !

Vous attendiez avec impatience l’iPhone 18 Pro mais vous avez été refroidi par son prix qui a augmenté de 150 euros comparé à l’iPhone 17 Pro ? On vous comprend…

Fini les vignettes fantômes, YouTube met fin au bug qui vous faisait scroller dans le vide

L’application mobile de YouTube enchaîne les dysfonctionnements depuis plusieurs semaines. Le dernier en date vidait carrément les fils de recommandations sur Android et iOS. Google vient d’annoncer que le problème…

Les lunes glacées pourraient abriter la vie même après avoir été brisées en millions de morceaux

Des simulations montrent qu’après une collision entre une lune glacée et d’autres astres, elle parvient à recréer son océan souterrain. Autrement dit, ce qui lui permet de potentiellement voir la…

Google Messages devrait bientôt se doter d’une fonctionnalité géniale de recherche sur les smartphones Samsung

En abandonnant sa propre messagerie au profit de Google Messages, Samsung a privé ses utilisateurs d’une fonctionnalité très pratique. Heureusement, celle-ci pourrait bientôt faire son grand retour, si l’on en…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.