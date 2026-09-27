Une simple vis met Volkswagen dans l’embarras, des millions de voitures rappelées

Les propriétaires de certains véhicules Volkswagen devraient se méfier. Le célèbre fabricant rappelle en effet plusieurs centaines de milliers de voitures à cause d’un inquiétant problème de direction.

Golf 2024
Crédits : Volkswagen

En voiture, la sécurité est primordiale, a-t-on besoin de le rappeler. Alors, quand un problème technique survient, les constructeurs n’ont parfois d’autre choix que de rappeler en urgence les véhicules concernés. On pense par exemple à l’entreprise d’Elon Musk, Tesla, qui a dû rappeler près de trois millions de véhicules électriques en Chine. On pense également à ces SUV Volvo qui, risquant l’incendie en charge, ont dû être rappelés par dizaines de milliers. Plus près de nous, Renault et Peugeot ont rappelé ces trois voitures pour des risques de blessure et, ici aussi, d’incendie.

Les voitures allemandes sont mondialement réputées pour leur fiabilité, c’est un fait. Mais parfois, et sans mauvais jeu de mots, un simple grain de sable dans l’engrenage peut avoir des conséquences catastrophiques. Et cette fois-ci, une simple vis a forcé Volkswagen à rappeler près d’un million de véhicules.

Volkswagen : une simple vis à l’origine du problème

Selon le fabricant allemand, une vis située dans le système de direction affiche un défaut majeur. En effet, la petite pièce filetée aurait tendance à rouiller. Et, en cas de corrosion excessive, celle-ci serait susceptible de se briser, et ainsi compromettre la liaison de la direction. Dans le pire des scénarios, le conducteur pourrait tout simplement perdre le contrôle de son véhicule, pour des résultats, on se l’imagine, catastrophiques sur la route.

Bonne nouvelle toutefois, la résolution du problème est plutôt simple. Tout d’abord, il suffit de vous munir du numéro d’identification du véhicule (VIN). Ensuite, communiquez ce dernier à Volkswagen ou à un réparateur agréé pour savoir si votre voiture est concernée par le problème. Puis, en atelier, la vis problématique est tout simplement remplacée par une version plus résistante à la corrosion.

Les modèles concernés sont les VW Golf et Golf SW, les Tiguan, Touran ainsi que les Caddy. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que les chiffres donnent le tournis. En effet, l’Office fédéral allemand pour la circulation des véhicules à moteur (KBA) évoque pas moins de 2 159 054 voitures à travers le monde.

Source : Motor1


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