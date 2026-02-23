Même en prenant l’avion pour les États-Unis et en réservant un hôtel pour acheter un disque dur, il vous coûtera moins cher qu’en Europe

Un utilisateur de Reddit a eu une idée un peu folle : se rendre jusqu'aux États-Unis pour acheter des disques durs. Sur le papier, le calcul est grotesque. Pourtant, il semblerait qu'il ait réalisé plusieurs milliers d'euros d'économies.

disque dur
Crédits : Unsplash

On le sait désormais, la crise de la mémoire ne touche plus uniquement la RAM, mais bien l'ensemble du secteur. Depuis quelques mois, même les disques durs voient leur prix s'envoler, à cause d'une très forte demande de l'industrie de l'intelligence artificielle. Malheureusement, les choses ne risquent pas de s'améliorer de sitôt. La semaine dernière, Western Digital, l'un des plus gros constructeurs du marché, a annoncé avoir déjà écoulé son stock pour l'année 2026.

Face à cette situation désastreuse, les utilisateurs ayant prévu d'acheter de la RAM ou un dispositif de stockage se retrouvent bien dépourvus… au point que des solutions autrefois grotesques s'avèrent aujourd'hui tout à fait viables. C'est ce que nous révèle un récent post sur Reddit, dont l'auteur nous explique s'être rendu aux États-Unis depuis le Royaume-Uni pour acheter plusieurs disques. Tout en réalisant au passage des économies.

Le pari fou de cet internaute pour acheter ses disques durs moins cher

L'internaute explique ainsi surveiller le prix des disques durs depuis des mois et constater leur inarrêtable augmentation. Après comparaison, il réalise que le même modèle, à savoir le Seagate Ironwolf Pro 28 To, est beaucoup moins cher aux États-Unis. Selon nos confrères de Tom's Hardware, le HDD se vend à 980,46 dollars au Royaume-Uni, contre “seulement” 609,99 dollars au pays de l'Oncle Sam..

Sur le même sujet — Après la RAM, c’est au tour des disques durs de voir leur prix s’envoler… et vous connaissez déjà le coupable

L'utilisateur de Reddit a donc décidé de prendre l'avion, puis de réserver un hôtel pour effectuer une petite emplette : 10 disques durs, achetés dans deux magasins différents. Autrement dit, en comptant en plus le vol, l'hôtel sur place et sûrement quelques autres dépenses sur place, ce dernier a largement dépensé plus de 7000 dollars. Ce qui, aussi incroyable que cela puisse paraître, représente tout de même au minimum 2000 dollars d'économies s'il avait effectué le même achat au Royaume-Uni. Tout va bien.


