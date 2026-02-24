Xbox Game Pass : la formule Ultimate pourrait devenir vraiment intéressante

Après une grosse augmentation qui n'a clairement pas plu aux joueurs, l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate pourrait justifier son prix. L'idée est en cours de discussion chez Microsoft.

En octobre 2025, les adeptes du cloud gaming made in Microsoft grinçaient des dents. Toutes les formules du Xbox Game Pass voyaient leur prix gonfler de manière conséquente. L'abonnement Ultimate est désormais affiché à 26,99 euros par mois, soit environ 50 % plus cher qu'avant.

La pilule a d'autant plus de mal à passer que les contreparties sont quasi-inexistantes. C'est le fameux “nous devons augmenter nos tarifs afin de continuer à vous proposer la meilleure expérience possible“. Ce qui n'a aucun effet concret si ce n'est sur le portefeuille des utilisateurs.

Mais dans ce cas précis, il pourrait bien y avoir des contreparties intéressantes finalement. En tout cas sur l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate, le plus onéreux de tous. Chez Microsoft, on en discute et une idée est en cours d'examen. Si elle devient réalité, la firme de Redmond arriverait à trouver une solution pour justifier le prix élevé de la formule.

L'abonnement Xbox Game Pass Ultimate bientôt rentable ?

Le principe est simple sur le papier : intégrer au Xbox Game Pass Ultimate des abonnements à des jeux en ligne. Par exemple World of Warcraft (WoW), The Elder Scrolls Online (TESO), les serveurs Realms de Minecraft ou encore Fallout 1st pour Fallout 76. Quand on sait qu'à eux seuls, WoW et TESO coûtent chacun 13 euros par mois en arrondissant, le calcul est vite fait. Si vous êtes actif sur ces jeux, mieux vaudra souscrire au Xbox Game Pass Ultimate.

En plus d'une confirmation officielle, il faut également attendre de savoir comment Microsoft gérerait ces intégrations. Si l'idée de base est de le faire sans changer le prix du Xbox Game Pass Ultimate, rien ne dit que ce sera le cas. On peut par exemple imaginer une augmentation, mais de la moitié de celui de l'abonnement ajouté, avec un système à la carte. À ce stade, toutes les hypothèses se valent.