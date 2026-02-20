One UI 8.5 : Samsung officialise son nouveau Bixby, découvrez ses capacités agentiques inédites

La nouvelle version de Bixby dopée à l'IA de Perplexity a déjà commencé à montrer de quoi elle serait capable au travers de fuites des bêtas de One UI 8.5. Mais Samsung a estimé qu'il était désormais temps de passer aux présentations en bonne et due forme. Voici ce que révèle la firme sud-coréenne.

 

Ce n'est déjà plus un secret pour personne : Bixby, l'assistant vocal de Samsung délaissé par les utilisateurs, s'apprête à renaître de ses cendres – et notamment grâce à un partenariat scellé entre Samsung et un géant de l'IA : Perplexity. Depuis décembre dernier, le nouveau Bixby se dévoile de manière anticipée avec les bêtas de One UI 8.5 et il faut dire que c'est déjà plutôt prometteur.

Mais après le temps des fuites est maintenant venue l'heure de la présentation officielle : c'est sur son site que la firme sud-coréenne vient de dédier un article au “nouveau Bixby dans One UI 8.5” et le moins que l'on puisse dire, c'est que, à l'image de Gemini de Google, son avenir sera agentique. Voici ce que l'on y apprend.

Samsung officialise les capacités de son nouveau Bixby agentique dopé à l'IA

Samsung déclare que ce nouveau Bixby a été (re)pensé “pour fonctionner comme un agent conversationnel intégré“. Cette vocation se manifestera de plusieurs manières. D'abord – et cela confirme ce qu'avait révélé le journal des modifications d'une des bêtas de One UI 8.5 – les utilisateurs pourront désormais s'adresser à Bixby en langage naturel, afin de permettre des interactions plus fluides et un contrôle intuitif.

Concrètement : nul besoin de connaître le libellé exact des commandes, les propriétaires d'un smartphone compatible avec ce nouveau Bixby pourront exprimer leurs envies et besoins avec leurs propres mots. Ici, le but est d'améliorer l'expérience des utilisateurs en leur facilitant la vie, mais également d'attirer ou de rassurer les personnes n'étant pas familières avec l'écosystème de Samsung.

Grâce à la meilleure compréhension de l'intention par Bixby entraînant la réalisation rapide de l'action appropriée, cette refonte est destinée à réduire les tâtonnements et “les frictions dans les tâches quotidiennes“. Et ce n' est pas tout : “Bixby prend désormais en charge la recherche web en temps réel et son interface recense les résultats pour éviter aux utilisateurs de jongler entre les applications.

Mais cette (r)évolution de Bixby n'est pas un projet isolé : Samsung la replace dans un contexte plus vaste. L'entreprise présente cette refonte comme s'inscrivant dans la droite lignée amorcée par le lancement de son premier téléphone IA en 2024. L'objectif ? Continuer de démocratiser l'IA, ici en transformant cet assistant vocal dépassé en agent conversationnel intégré. Le géant sud-coréen indique toutefois que cette dernière mise à jour de Bixby reste, pour le moment, limitée à certains pays. La France n'en fait pas partie, mais d'autres pays européens comme l'Allemagne et le Royaume-Uni en bénéficiant, on peut espérer qu'elle arrive bientôt chez nous.


