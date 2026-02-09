iPhone : voici quand et comment vous pourrez tester en avance le nouveau Siri boosté à l’IA

Le très bien bien informé Mark Gurman a révélé la date de déploiement de la prochaine bêta d'iOS 26.4, qui embarquera avec elle la toute nouvelle version de Siri. Si vous ne pouvez pas attendre la version finale du système d'exploitation pour tester la dernière version de l'assistant vocal d'Apple, on vous explique comment rejoindre cette bêta.

Chez les aficionados d'Apple, tout le monde ne parle plus que de la prochaine version de Siri. Il faut dire que (des années après tout le monde) Apple se lance enfin dans la course à l'intelligence artificielle, et ce, par le biais de son célèbre assistant vocal. Si rien d'officiel n'a encore été révélé à son sujet, les multiples fuites ont permis d'apprendre plus sur ses capacités et fonctionnalités prévues.

On sait ainsi que le “Siri 2.0” sera propulsé en grande partie par Gemini, l'IA de Google, ce qui lui permettra d'accéder à moults informations sur votre iPhone ou autre appareil, telles que vos messages, calendrier, notes, photos, etc. Cet accès le rendra capable de répondre directement aux questions de l'utilisateur et d'effectuer diverses actions en réponse. Il se pourrait même que Siri se transforme en véritable chatbot directement intégré au coeur de l'expérience d'iOS.

Comment tester le nouveau Siri à l'IA sur son iPhone ?

Mais alors, quand pourra-t-on tester tout ça ? Comme d'habitude, c'est via Bloomberg que nous avons cette information. Le journaliste Mark Gurman nous a en effet déjà fait savoir que le prochain Siri arrivera avec la mise à jour iOS 26.4. La version finale ne sera pas disponible avant le printemps de cette année pour le grand public, mais une bêta est bien entendu prévu pour bien plus tôt. Plus précisément, celle-ci sera disponible à compter du 23 février prochain.

Si vous ne pouvez pas attendre plus longtemps, voici donc comment vous pouvez rejoindre le programme bêta d'iOS :

Rendez-vous sur la page dédiée d'Apple en cliquant sur ce lien Cliquez sur S'inscrire Connectez-vous à votre compte Apple Acceptez les CGU. Bravo, vous avez désormais rejoint le programme bêta Pour installer la dernière version d'iOS, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle En haut, appuyez sur Mise à jour bêta Sélectionnez l'option iOS 26 Developer Beta

Vous n'avez plus qu'à attendre le 23 février prochain. Attention, notez bien que vous ne pourrez plus revenir sur une version stable d'iOS sans perdre toutes vos données. Effectuez donc une sauvegarde au préalable.

Source : Bloomberg