YouTube Music : cette fonctionnalité très appréciée va bientôt disparaître si vous ne payez pas

Ces derniers jours, les utilisateurs de YouTube Music ne disposant pas d'un abonnement premium ont la mauvaise surprise de voir s'afficher un message d'erreur lorsqu'ils tentent d'utiliser une fonctionnalité jusqu'à maintenant gratuite. Il semblerait que la plateforme soit en train d'imiter la concurrence pour inciter à souscrire à sa formule payante.

YouTube Music file un mauvais coton. Ce début d'année a vu monter la gronde des utilisateurs de plus en plus mécontents du service. Dans leur viseur, des bugs à répétition, mais surtout, une invasion de morceaux générés par IA qui n'est pas franchement au goût de tout le monde. Malheureusement, non seulement la plateforme de Google ne semble pas près de rétropédaler, mais sa dernière décision risque fortement de s'attirer de nouveau la foudre des internautes.

Sur Reddit, on voit depuis quelques jours des messages similaires s'accumuler. Plusieurs utilisateurs rapportent ainsi être tombés sur un message d'erreur fort agaçant. Plus précisément, c'est lorsqu'ils tentent d'afficher les paroles du morceau en cours que l'écran s'assombrit pour laisser place à un message promotionnel pour YouTube Premium. En d'autres termes, YouTube est en train de prévenir ses utilisateurs que les paroles de chansons seront bientôt réservées aux membres disposant d'un abonnement payant.

Dites au revoir à cette fonctionnalité si vous ne payez pas YouTube Premium

YouTube est l'une des dernières plateformes de streaming à offrir un accès gratuit aux paroles de morceaux. Mais il semblerait que le service s'inspire fortement de la stratégie de Spotify en la matière, qui réserve désormais les dernières nouveautés en la matière à ses abonnés à la formule payante. Autrement dit, mieux vaut ne pas se leurrer : YouTube est probablement en train de préparer le terrain pour un basculement complet vers son abonnement payant.

Pour l'heure, il semblerait que tous les utilisateurs de la version gratuite ne soient pas impactés. Pour ceux dont c'est le cas, les paroles s'arrêtent en plein du morceau avant que l'écran de promotion de la formule Premium n'apparaisse. La plateforme met bien sûr en avant le fait qu'il est possible de tester gratuitement son abonnement payant pendant un mois, avant d'être débité mensuellement de 10,99 €.