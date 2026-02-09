YouTube Music : cette fonctionnalité très appréciée va bientôt disparaître si vous ne payez pas

Ces derniers jours, les utilisateurs de YouTube Music ne disposant pas d'un abonnement premium ont la mauvaise surprise de voir s'afficher un message d'erreur lorsqu'ils tentent d'utiliser une fonctionnalité jusqu'à maintenant gratuite. Il semblerait que la plateforme soit en train d'imiter la concurrence pour inciter à souscrire à sa formule payante.

youtube music samples
Crédits : Adobe Stock

YouTube Music file un mauvais coton. Ce début d'année a vu monter la gronde des utilisateurs de plus en plus mécontents du service. Dans leur viseur, des bugs à répétition, mais surtout, une invasion de morceaux générés par IA qui n'est pas franchement au goût de tout le monde. Malheureusement, non seulement la plateforme de Google ne semble pas près de rétropédaler, mais sa dernière décision risque fortement de s'attirer de nouveau la foudre des internautes.

Sur Reddit, on voit depuis quelques jours des messages similaires s'accumuler. Plusieurs utilisateurs rapportent ainsi être tombés sur un message d'erreur fort agaçant. Plus précisément, c'est lorsqu'ils tentent d'afficher les paroles du morceau en cours que l'écran s'assombrit pour laisser place à un message promotionnel pour YouTube Premium. En d'autres termes, YouTube est en train de prévenir ses utilisateurs que les paroles de chansons seront bientôt réservées aux membres disposant d'un abonnement payant.

Sur le même sujet — YouTube Music : reprenez enfin votre écoute sans interruption entre votre PC et votre smartphone

Dites au revoir à cette fonctionnalité si vous ne payez pas YouTube Premium

YouTube est l'une des dernières plateformes de streaming à offrir un accès gratuit aux paroles de morceaux. Mais il semblerait que le service s'inspire fortement de la stratégie de Spotify en la matière, qui réserve désormais les dernières nouveautés en la matière à ses abonnés à la formule payante. Autrement dit, mieux vaut ne pas se leurrer : YouTube est probablement en train de préparer le terrain pour un basculement complet vers son abonnement payant.

Pour l'heure, il semblerait que tous les utilisateurs de la version gratuite ne soient pas impactés. Pour ceux dont c'est le cas, les paroles s'arrêtent en plein du morceau avant que l'écran de promotion de la formule Premium n'apparaisse. La plateforme met bien sûr en avant le fait qu'il est possible de tester gratuitement son abonnement payant pendant un mois, avant d'être débité mensuellement de 10,99 €.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Windows 11 : votre vieille imprimante pourrait devenir inutilisable après cette mise à jour

Microsoft abandonne la prise en charge d’anciens modèles de pilotes d’imprimante de Windows 11. Dans quel but ? Quels sont ces pilotes ? Qu’est-ce que ça change pour vous ? On vous l’explique…

Orion revient dans le ciel d’hiver avec ses étoiles parmi les plus brillantes de la galaxie

En hiver, le ciel se pare de constellations parmi les plus impressionnantes de l’année. Orion attire tous les regards avec ses étoiles géantes et brillantes. Trois d’entre elles forment une…

LineageOS : la dernière mise à jour apporte enfin Material 3 et cette fonctionnalité géniale des smartphones Pixel

Après plusieurs mois d’attente, les développeurs de LineageOS ont enfin pu ajouter le support du design Material 3 d’Android 16 à leur ROM custom. La dernière mise à jour amène…

Le smartphone imaginé par Donald Trump ne rivalisera pas avec Samsung ou Apple

Alors qu’il accumule les mois de retard, le T1 Phone, “créé” par le président actuel des États-Unis Donald Trump, dévoile sa fiche technique mise à jour. C’est mieux qu’avant, sans…

iPhone : voici quand et comment vous pourrez tester en avance le nouveau Siri boosté à l’IA

Le très bien bien informé Mark Gurman a révélé la date de déploiement de la prochaine bêta d’iOS 26.4, qui embarquera avec elle la toute nouvelle version de Siri. Si…

Star Wars : le film The Mandalorian and Grogu se dévoile dans une vidéo qui laisse les fans perplexes

Des années après son annonce, le long métrage adapté de la série The Mandalorian se montre à travers une vidéo diffusée lors du Super Bowl LX, la finale du championnat…

On sait pourquoi Sony reporte le lancement de la PS5, la console serait un monstre de RAM

Les fuites à propos de la PS6 commencent tout doucement à circuler dans la nature, et la dernière en date est particulièrement étonnante. Un leaker suggère en effet que la…

Switch 2 : ces 3 consoles légendaires s’apprêteraient à rejoindre le Nintendo Switch Online

L’abonnement Nintendo Switch Online permet aux joueurs de (re)lancer des jeux mythiques de Big N sans changer de plateforme. Et selon un rapport, ce sont trois nouvelles consoles qui devraient…

La Tesla Model 3 peut rouler 900 km en une seule charge dans ces conditions bien précises

Une Tesla Model 3 a réussi à dépasser largement son autonomie annoncée. Le véhicule a parcouru 900 km sans recharge, mais dans un contexte très particulier. Pour reproduire cette performance,…

Windows 11 : marre de toutes ces notifications intempestives ? Voici comment les désactiver pour retrouver la paix

Vous voilà prêt à travailler sur votre PC Windows. Pour optimiser votre concentration – et donc votre efficacité – vous avez désactivé toutes les notifications de votre smartphone. Mais vous avez…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.