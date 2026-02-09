Switch 2 : ces 3 consoles légendaires s’apprêteraient à rejoindre le Nintendo Switch Online

L’abonnement Nintendo Switch Online permet aux joueurs de (re)lancer des jeux mythiques de Big N sans changer de plateforme. Et selon un rapport, ce sont trois nouvelles consoles qui devraient être ajoutées à l’abonnement.

Il est de ces jeux vidéo qui marquent notre enfance, notre adolescence, nos années lycée, notre passage à l’âge adulte et ainsi de suite. Ils scandent les étapes charnières de nos vies et lorsque les consoles qui les hébergent ne sont plus commercialisées, il faut malheureusement se faire une raison.

Du moins, c’est sans compter sur les émulateurs. Nintendo en propose des officiels : la firme nippone met progressivement à disposition des joueurs les catalogues de jeux iconiques de ses consoles mythiques, via un abonnement au Nintendo Switch Online – et bien souvent une souscription au Pack additionnel. Et si la prise en charge de la GameCube a accompagné la sortie de la Switch 2, trois autres consoles emblématiques devraient rejoindre la liste.

Voici les 3 nouvelles consoles qui vont rejoindre le Nintendo Switch Online

Après la prise en charge d’un émulateur NES, Super NES, Game Boy Advance, Mega Drive ou encore GameCube, l’abonnement Nintendo Switch Online devrait s’étoffer de 3 consoles supplémentaires : une de salon, une portable et une Sega. Selon un rapport de Nick Baker, relayé par ComicBook.comComicBook.com, il s’agirait de la Nintendo Wii, la Nintendo DS et du Sega CD.

Côté compatibilité, la prise en charge du Sega CD serait la plus simple – à l’image des autres consoles déjà proposées. Pour la Wii, son intégration supposerait l’ajout d’un nouveau périphérique de type Wiimote, mais sans barre de capteurs. Quant à la DS, un accessoire doté d’un écran supplémentaire serait nécessaire.

Parmi les jeux iconiques du Sega CD, sorti au Japon en 1991, figurent Sonic CD, Snatcher et Lunar: The Silver Star, ou encore Night Trap. En ce qui concerne la DS, la console portable lancée en 2004 aux 154 millions d’exemplaires vendus, elle compte parmi ses titres les plus cultes New Super Mario Bros., Mario Kart DS, ou encore Nintendogs. Et comment parler de la Wii, sortie en 2006, sans mentionner les emblématiques Wii Sports, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, Mario Kart Wii, New Super Mario Bros. Wii, Super Smash Bros. Brawl, ou encore Twilight Princess et Skyward Sword.

Ce que Baker ne précise pas, toutefois, c’est la date de disponibilité de ces trois plateformes au sein de l’abonnement Nintendo Switch Online. Mais la prise en charge du support de la GameCube étant encore récent, il faudra probablement être patient avant de voir la Wii, la DS et le Sega CD débarquer sur Switch 2.