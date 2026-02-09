Le smartphone imaginé par Donald Trump ne rivalisera pas avec Samsung ou Apple

Alors qu'il accumule les mois de retard, le T1 Phone, “créé” par le président actuel des États-Unis Donald Trump, dévoile sa fiche technique mise à jour. C'est mieux qu'avant, sans être révolutionnaire.

Smartphone Trump T1

Le président américain Donald Trump n'aime pas dépendre des pays étrangers. Si c'était possible, il aimerait sûrement que ses administrés puissent consommer du 100 % local à tous les niveaux. Même pour les smartphones. Cette volonté est le point de départ du T1 Phone, avec le “T” de Trump. À l'origine, il doit être conçu et assemblé exclusivement sur le sol américain. Prévu pour août 2025 et sans cesse repoussé depuis, il a visiblement perdu de vue son objectif initial.

Le T1 Phone n'aura de “made in America” que le nom puisque la plus grande partie de son assemblage est assurée à l'extérieur du territoire. Impossible de savoir où , si ce n'est qu'il ne s'agit probablement pas de la Chine. En revanche, le montage des dernières pièces aura lieu à Miami, ce qui devrait permettre d'obtenir le label convoité. Et si le site officiel du T1 Phone montre un design et une fiche technique, les deux ont changé depuis.

La fiche technique du “Trump phone” ne fait pas vraiment rêver

Vous pouvez voir à quoi devrait ressembler le smartphone de Donald Trump ci-dessous. À l'intérieur, on trouvera un processeur Qualcomm Snapdragon 7, une batterie de 5 000 mAh et 512 Go de stockage avec un port microSD prenant en charge les cartes jusqu'à 1 To. Le détail des capteurs photo n'est pas connu, si ce n'est que le principal ainsi que le selfie seront de 50 MP. Selon Eric Thomas, l'un des responsables du projet, “ce téléphone possède des caractéristiques techniques comparables à celles des téléphones haut de gamme actuellement sur le marché“.

T1 Phone Trump
La forme quasi finale du T1 Phone de Trump / Crédits : The Verge

L'homme va plus loin en affirmant que le T1 Phone est équivalent à “n'importe quel téléphone qui coûte plus de 1 000 dollars“. Il suffit de jeter un œil à ces derniers, par exemple les Galaxy S25 ou les iPhone 17, pour se rendre compte que la comparaison est exagérée, pour ne pas dire fausse. Quant au prix de l'appareil, il sera “en-dessous des 1 000 dollars“, sans plus de précision. Sauf pour celles et ceux qui l'ont déjà réservé puisqu'ils conserveront le tarif initial de 499 dollars. Et la date de sortie dans tout ça ? Nous n'aurons pas mieux que “plus tard dans l'année“.

Source : The Verge


