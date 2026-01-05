One UI 8.5 : votre smartphone Samsung va vous gronder si vous n’appelez pas vos proches assez souvent

La dernière version de la surcouche Android de Samsung vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité ayant un but précis : vous rappeler à l'ordre. En effet, celle-ci détecte automatiquement la dernière fois que vous contacté l'un de vos proches, et ne se prise pas de vous le faire savoir lorsque cela remonte à un peu trop longtemps.

La période des fêtes est passée, et vous avez probablement déjà contacté tous vos proches pour leur souhaiter la bonne année. Il est temps désormais de s'engouffrer dans le long tunnel de janvier, entre froid hivernal et difficile reprise du travail. Dans ce contexte, il est facile d'oublier de prendre des nouvelles de sa famille, et les jours sans appel commencent rapidement à se multiplier, jusqu'à se faire remonter les bretelles par ses parents lorsqu'on daigne enfin décrocher le téléphone.

Et si, en plus d'avoir à subir les remontrances de ses proches, votre smartphones s'y mettait aussi ? C'est visiblement la bonne idée qu'a eu Samsung avant de l'intégrer dans One UI 8.5. La prochaine mise à jour de la surcouche Android pour smartphones Galaxy est d'ores et déjà disponible en bêta et les utilisateurs découvrent chaque jour de nouvelles fonctionnalités. Parmi elle, donc, celle qui vous rappelle à l'ordre lorsque que cela fait trop longtemps que vous avez appelé vos proches.

Votre smartphone Galaxy va veiller à ce que vous appeliez assez souvent votre famille

Sur X (anciennement Twitter), l'utilisateuirs NirmalSri a partagé le 2 janvier dernier une capture d'écran de son smartphone sous One UI 8.5, plus précisément de la section Now Brief. Avec la dernière mise à jour, cette dernière intègre un nouveau message : “Vous n'avez pas contacté cette personne dernièrement”, suivi du contact en question et de la dernière fois que celui-ci a été appelé. L'information a par la suite été confirmée par le leaker UniverseIce.

Si la honte ne s'abat pas sur vous, vous forçant à appeler fissa la personne concerné, vous pouvez cliquer sur le bouton “Pas maintenant” qui, on le suppose, programmera une nouvelle notification à l'avenir. On ne sait pas encore si cette fonctionnalité se cantonne uniquement aux membres de sa famille (on imagine que votre smartphone ne va pas vous inciter à appeler votre patron tous les matins), ni même comment celle-ci parvient à les distinguer des autres contacts.