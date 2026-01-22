One UI 8.5 : une avalanche de nouveautés attend les fans de personnalisation avec un smartphone Samsung Galaxy

Avis aux fans de personnalisation : Good Lock, l’application dédiée de Samsung, s’apprête à franchir un nouveau cap. Avec le déploiement de One UI 8.5, ses différents modules vont s’enrichir d’options inédites afin d’offrir un look et une ergonomie sur mesure à votre appareil Galaxy.

Good Lock est l’un des outils de personnalisation les plus appréciés des propriétaires de Samsung Galaxy : l’application leur permet de modifier en profondeur à la fois le comportement et l’apparence de leur smartphone. Son déploiement mondial s’est fait attendre, mais depuis le lancement de One UI 7, tous les utilisateurs peuvent télécharger Good Lock – et sa refonte – depuis le Google Play Store ou le Galaxy Store.

Bonne nouvelle pour ceux qui adorent personnaliser leur appareil dans les moindres détails : One UI 8.5, la prochaine itération de la surcouche de Samsung basée sur Android 16, va apporter son lot de nouveautés à l’application – c’est le responsable de l’application lui-même qui l’a annoncé sur le site officiel Good Lock Terrace.

Good Lock fait le plein de nouveautés avec One UI 8.5

Nous vous indiquions en décembre dernier que Camera Assistant, l’un des modules de Good Lock, allait recevoir une mise à jour cruciale avec One UI 8.5. Et ce n’est manifestement pas le seul changement majeur que va connaître l’application. Nombreux sont les modules qui vont profiter de nouvelles fonctionnalités pour offrir aux utilisateurs une personnalisation toujours plus poussée.

LockStar, qui permet de personnaliser l’écran de verrouillage, va désormais permettre aux propriétaires de smartphones Galaxy de configurer, selon leurs goûts, l’animation de déverrouillage. Le module offrira également une extension permettant de régler manuellement l’intensité lumineuse de l’Always-On Display (AOD).

Quant à QuickStar, le module permettra de personnaliser l’affichage du panneau des réglages rapides lorsque l’appareil est en mode paysage, de modifier la taille des éléments, de remplacer les icônes par des images et il affichera la valeur exacte des barres de luminosité et de volume.

Home Up, qui est dédié à la personnalisation de l’écran d’accueil, est le module qui reçoit le plus de nouveautés. Parmi elles figurent l’ajustement de la taille des « grands dossiers » et la suppression de l’effet de flou en arrière-plan, l’édition du nom et de la couleur des applications, la personnalisation des widgets ou encore la désactivation du balayage vers l’application précédente.

Theme Park va permettre d’ajouter un effet 3D aux icônes et de créer des thèmes entièrement en noir et blanc. Enfin, Game Booster + gagne de nouvelles options d’optimisation des jeux : afin de réduire le temps d’attente, les utilisateurs pourront accélérer l’introduction des jeux. Ils pourront également ajuster les performances du processeur et de la carte graphique en fonction des jeux et associer les touches de leur manette aux commandes tactiles.