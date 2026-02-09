XPeng Aridge : le monospace avec voiture volante intégrée est presque prêt

Le constructeur chinois XPeng prépare la production massive de son monospace du futur intégrant une voiture volante. Trois couleurs sont annoncées en marge de son arrivée imminente sur le marché.

Vous avez déjà vu l'un de ses grands bateaux luxueux avec à l'arrière un compartiment qui abrite un jetski ou un bateau plus petit ? Sur la terre ferme, ça donne un monospace dont sort un véhicule volant. Voilà la promesse du fabricant chinois XPeng avec son Aridge annoncé en 2024. La voiture à 6 roues au design futuriste sert à la fois de transporteur, garage et de système de recharge pour le module volant, entièrement électrique.

Proposer une voiture capable de s'élever dans les airs dans la plus pure tradition des films de science-fiction n'est pas nouveau. De nombreux prototypes ont déjà fait leurs preuves et certains comme le Jetson ONE sont disponibles en précommande depuis quelques temps. En revanche, aucun ne propose cette double approche. XPeng compte bien devenir un pionnier en la matière, d'autant que le constructeur est parti pour tenir ses délais.

Le monospace avec voiture volante intégrée arrive bientôt

Histoire de rappeler son existence, XPeng dévoile les trois couleurs dans lesquelles le monospace sera disponible. Rien d'original puisqu'il y aura du gris, du blanc et de l'argenté. On suppose que la même robe habillera celle de la voiture volante. Les premières unités volantes ont été produites en novembre 2025 et les terrestres seront lancées un peu plus tard cette année, comme prévu initialement. L'usine basée en Chine fait 120 000 m² et se présente comme “la première chaîne de montage moderne au monde pour voitures volantes“.

La production de masse et la commercialisation reste donc en bonne voie pour 2026. Le prix de l'ensemble ne devrait pas dépasser les 2 000 000 de RMB, ce qui au taux de conversion actuel fait un peu plus de 243 000 euros. Au-delà du prix, n'oubliez pas que piloter ce genre de véhicule nécessite d'obtenir de nombreuses autorisations et de respecter beaucoup de restrictions. L'ère des voitures volantes n'est pas pour tout de suite.

Source : CNEVPost