XPeng Aridge : le monospace avec voiture volante intégrée est presque prêt

Le constructeur chinois XPeng prépare la production massive de son monospace du futur intégrant une voiture volante. Trois couleurs sont annoncées en marge de son arrivée imminente sur le marché.

XPeng AeroHT

Vous avez déjà vu l'un de ses grands bateaux luxueux avec à l'arrière un compartiment qui abrite un jetski ou un bateau plus petit ? Sur la terre ferme, ça donne un monospace dont sort un véhicule volant. Voilà la promesse du fabricant chinois XPeng avec son Aridge annoncé en 2024. La voiture à 6 roues au design futuriste sert à la fois de transporteur, garage et de système de recharge pour le module volant, entièrement électrique.

Proposer une voiture capable de s'élever dans les airs dans la plus pure tradition des films de science-fiction n'est pas nouveau. De nombreux prototypes ont déjà fait leurs preuves et certains comme le Jetson ONE sont disponibles en précommande depuis quelques temps. En revanche, aucun ne propose cette double approche. XPeng compte bien devenir un pionnier en la matière, d'autant que le constructeur est parti pour tenir ses délais.

Le monospace avec voiture volante intégrée arrive bientôt

Histoire de rappeler son existence, XPeng dévoile les trois couleurs dans lesquelles le monospace sera disponible. Rien d'original puisqu'il y aura du gris, du blanc et de l'argenté. On suppose que la même robe habillera celle de la voiture volante. Les premières unités volantes ont été produites en novembre 2025 et les terrestres seront lancées un peu plus tard cette année, comme prévu initialement. L'usine basée en Chine fait 120 000 m² et se présente comme “la première chaîne de montage moderne au monde pour voitures volantes“.

Lire aussi – La première voiture volante 100 % électrique est lancée, il va falloir lever les yeux au ciel

La production de masse et la commercialisation reste donc en bonne voie pour 2026. Le prix de l'ensemble ne devrait pas dépasser les 2 000 000 de RMB, ce qui au taux de conversion actuel fait un peu plus de 243 000 euros. Au-delà du prix, n'oubliez pas que piloter ce genre de véhicule nécessite d'obtenir de nombreuses autorisations et de respecter beaucoup de restrictions. L'ère des voitures volantes n'est pas pour tout de suite.

Source : CNEVPost


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

YouTube Music : cette fonctionnalité très appréciée va bientôt disparaître si vous ne payez pas

Ces derniers jours, les utilisateurs de YouTube Music ne disposant pas d’un abonnement premium ont la mauvaise surprise de voir s’afficher un message d’erreur lorsqu’ils tentent d’utiliser une fonctionnalité jusqu’à…

Windows 11 : votre vieille imprimante pourrait devenir inutilisable après cette mise à jour

Microsoft abandonne la prise en charge d’anciens modèles de pilotes d’imprimante de Windows 11. Dans quel but ? Quels sont ces pilotes ? Qu’est-ce que ça change pour vous ? On vous l’explique…

Orion revient dans le ciel d’hiver avec ses étoiles parmi les plus brillantes de la galaxie

En hiver, le ciel se pare de constellations parmi les plus impressionnantes de l’année. Orion attire tous les regards avec ses étoiles géantes et brillantes. Trois d’entre elles forment une…

LineageOS : la dernière mise à jour apporte enfin Material 3 et cette fonctionnalité géniale des smartphones Pixel

Après plusieurs mois d’attente, les développeurs de LineageOS ont enfin pu ajouter le support du design Material 3 d’Android 16 à leur ROM custom. La dernière mise à jour amène…

Le smartphone imaginé par Donald Trump ne rivalisera pas avec Samsung ou Apple

Alors qu’il accumule les mois de retard, le T1 Phone, “créé” par le président actuel des États-Unis Donald Trump, dévoile sa fiche technique mise à jour. C’est mieux qu’avant, sans…

iPhone : voici quand et comment vous pourrez tester en avance le nouveau Siri boosté à l’IA

Le très bien bien informé Mark Gurman a révélé la date de déploiement de la prochaine bêta d’iOS 26.4, qui embarquera avec elle la toute nouvelle version de Siri. Si…

Star Wars : le film The Mandalorian and Grogu se dévoile dans une vidéo qui laisse les fans perplexes

Des années après son annonce, le long métrage adapté de la série The Mandalorian se montre à travers une vidéo diffusée lors du Super Bowl LX, la finale du championnat…

On sait pourquoi Sony reporte le lancement de la PS5, la console serait un monstre de RAM

Les fuites à propos de la PS6 commencent tout doucement à circuler dans la nature, et la dernière en date est particulièrement étonnante. Un leaker suggère en effet que la…

Switch 2 : ces 3 consoles légendaires s’apprêteraient à rejoindre le Nintendo Switch Online

L’abonnement Nintendo Switch Online permet aux joueurs de (re)lancer des jeux mythiques de Big N sans changer de plateforme. Et selon un rapport, ce sont trois nouvelles consoles qui devraient…

La Tesla Model 3 peut rouler 900 km en une seule charge dans ces conditions bien précises

Une Tesla Model 3 a réussi à dépasser largement son autonomie annoncée. Le véhicule a parcouru 900 km sans recharge, mais dans un contexte très particulier. Pour reproduire cette performance,…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.