One UI 8.5 : on connaît la date de déploiement de la première bêta, préparez vos smartphones !

Il est très probable que la première bêta de One UI 8.5 arrive d'ici quelques jours seulement. Les leakers semblent se mettre d'accord sur une date début décembre et, si l'on s'en réfère aux précédents calendriers de Samsung, tout porte à croire que la date annoncé est la bonne.

One UI 8.5 n'arrête pas de faire parler de lui ces derniers temps, les leakers prenant soin de révéler la moindre des nouveautés apportées par la prochaine mise à jour de la surcouche. Et il y en a un certain nombre : nouvel écran de verrouillage, amélioration de l'interface, évidemment des fonctionnalités IA… on en passe et des meilleures. Une telle effervescence autour de la mise à jour laisse à penser que son déploiement est imminent. Surprise : c'est le cas.

Une fois n'est pas coutume, c'est le leaker Tarun Vats qui nous en apprend plus le sujet. Sur X (anciennement Twitter), celui-ci indique avoir obtenu de la part de ses sources une date de déploiement pour la seconde bêta de One UI 8.5. Cela peut paraît étonnant, mais ça ne l'est pas tant que ça, puisque cette information nous permet de déduire quand est-ce que la première bêta arrivera sur nos smartphones Galaxy.

Voici quand vous pourrez installer la bêta de One UI 8.5 sur votre smartphone Galaxy

Toujours d'après Tarun Vats, Samsung devrait donc lancer le déploiement de One UI.5 le 8 décembre prochain. Cette phase durera ensuite plusieurs semaines. La source du leaker indique que la deuxième bêta sera disponible à partir du 22 décembre, tandis que la 3e et dernière bêta sera quant à elle déployée autour du 5 janvier. Il faudra toutefois se trouver en Corée du Sud, aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Allemagne pour pouvoir installer la première bêta.

À titre de rappel, la première bêta de One UI 7.0 avait été déployée le 5 décembre 2024. Il est donc très probable que la date duy 8 décembre prochain corresponde réellement au lancement de la bêta de One UI.5. Le planning annoncé par Tarun Vats permettrait notamment à Samsung de lancer sa mise à jour pour la sortie des Galaxy S26, supposément début février prochain. En attendant, les Galaxy S25 seront les premiers à recevoir la mise à jour.